Il presidente Donald Trump ha insignito l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani della Medaglia della Libertà, riconoscendo il suo ruolo dopo l'11 settembre 2001.

Il presidente Donald Trump ha conferito ufficialmente la Medaglia della Libertà a Rudy Giuliani, riconoscendo il veterano politico e avvocato con la massima onorificenza civile degli Stati Uniti durante una cerimonia alla Casa Bianca.

Questa decisione rappresenta il ventisettesimo conferimento dell'onorificenza nel mandato del presidente Trump e segue un lungo periodo di attività pubblica e controversie legali che hanno caratterizzato gli ultimi anni della carriera di Giuliani.

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Dettagli sulla Cerimonia e Dichiarazioni Ufficiali

La medaglia, istituita dal presidente John F. Kennedy per riconoscere contributi meritori alla sicurezza nazionale, alla pace mondiale o alle imprese culturali, è stata consegnata a Giuliani con una giustificazione che enfatizza il suo servizio pubblico.

La portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales, ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce Giuliani un funzionario pubblico devoto la cui leadership risoluta ha lasciato un segno indelebile su New York City e sulla nazione.

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Giuliani, attuale ottantaduenne, ha espresso gratitudine per il riconoscimento, definendosi onorato e umiliato. Nel suo statement, ha attribuito il merito non solo a se stesso ma anche a tutti coloro che hanno lavorato con lui, discordato o amato, citando in particolare il consiglio ricevuto dal presidente Ronald Reagan durante il suo periodo come sottosegretario alla Giustizia.

Ruolo Storico e Influenza Politica

La figura di Rudy Giuliani ha guadagnato rilevanza nazionale soprattutto dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, quando guidava la municipalità di New York e divenne uno dei volti più popolari della politica americana.

Dopo quell'evento tragico, Giuliani ha lanciato una candidatura alle primarie repubblicane per la presidenza nel 2007. Anche se quella campagna non ha avuto successo, il politico ha mantenuto un ruolo prominente come portavoce conservatore e consigliere strategico.

Il suo rapporto con Donald Trump si è rafforzato notevolmente negli anni successivi, in particolare dopo la perdita elettorale di Trump nel 2020. Giuliani ha sostenuto attivamente le iniziative legali e politiche per ribaltare il risultato delle elezioni, assumendo un ruolo centrale in queste azioni.

Controversie Legali e Conseguenze

Le attività di Giuliani mirate a contestare i risultati del 2020 hanno portato a significative ripercussioni legali e professionali in diversi stati degli Stati Uniti.

Ha perso la licenza di avvocato sia nello stato di New York, dove un tempo ha ricoperto la carica di Procuratore Federale per il distretto meridionale, sia in Washington D.C.

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Inoltre, ha affrontato accuse penali in Georgia e Arizona per aver cercato di sovvertire i risultati elettorali. Nello stato della Georgia, due operatori elettorali hanno ottenuto un risarcimento di 148 milioni di dollari per diffamazione nel dicembre 2023.

Secondo quanto riferito, Giuliani ha soddisfatto pienamente i termini di questa sentenza nei mesi di febbraio 2025, chiudendo una delle più costose battaglie legali della sua carriera recente.

Impatto sul Premio e Progetti Futuri

La decisione di Trump di assegnare la Medaglia della Libertà a Giuliani si inserisce in un modello di premiazione che ha privilegiato principalmente ex atleti. Quattordici dei ventisette premi assegnati dal presidente sono stati conferiti a sportivi professionisti in pensione, alcuni dei quali hanno anche ricoperto cariche pubbliche.

Trump ha dichiarato in passato la sua intenzione di assegnare l'onorificenza ad altri atleti ritirati, tra cui il lanciatore delle Major League Baseball Roger Clemens e il portiere della nazionale di hockey su ghiaccio Connor Hellebuyck.

Andrew Giuliani, figlio dell'onorato ed ex funzionario dell'amministrazione Trump, ha descritto la cerimonia come un incontro speciale dedicato al ricordo della lunga amicizia tra suo padre e il presidente.