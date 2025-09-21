Trump attacca i magistrati: “Sono colpevoli, giustizia deve essere fatta”

L'ex presidente Trump torna all'attacco contro i magistrati che lo hanno indagato, chiedendo che sia fatta giustizia. Il tycoon critica aspramente i suoi ex accusatori, accusandoli di colpevolezza e di non aver subito conseguenze. Le sue parole accendono il dibattito sull'indipendenza della giustizia.

Il tycoon Donald Trump , figura politica di spicco, torna a puntare il dito contro i magistrati che in passato hanno indagato e messo sotto accusa la sua persona. Le accuse, espresse tramite i suoi canali social, si concentrano su quelli che Trump definisce i suoi “ex accusatori”, ritenuti colpevoli di azioni che, a suo dire, non hanno ricevuto la giusta punizione. In particolare, Trump si riferisce alla procuratrice generale, alla quale dedica un post ricco di accuse e risentimento.

“Pam: ho letto più di 30 commenti e post che dicevano, in sostanza, la stessa storia dell’ultima volta. Non si sta facendo niente. Che ne è di Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia??? Sono tutti colpevoli, ma non succederà niente”, scrive Trump, esprimendo frustrazione per la mancanza di provvedimenti nei confronti di coloro che lo hanno inquisito. La rabbia del tycoon si manifesta con chiarezza, sottolineando come la situazione stia, a suo dire, danneggiando la sua reputazione e la credibilità. “Non possiamo ritardare oltre, sta uccidendo la nostra reputazione e credibilità – ha proseguito il tycoon – Mi hanno messo sotto accusa due volte e mi hanno incriminato (5 volte!), per niente. Giustizia deve essere fatta, adesso!!!” conclude con un appello per una rapida azione legale. La questione si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e di accuse reciproche tra le parti coinvolte, alimentando un dibattito acceso sull'indipendenza della giustizia e sul ruolo della politica nelle indagini. L'inchiesta, guidata inizialmente da Siebert, non ha portato all'incriminazione sperata da Trump, provocando il sollevamento dall'incarico del magistrato. Questa decisione ha ulteriormente inasprito il clima, con Trump che ha manifestato il suo disappunto attraverso i suoi canali di comunicazione. La nomina del nuovo procuratore rappresenta un momento cruciale. Trump ha nominato una figura che ha trascorso gran parte della sua carriera nel settore assicurativo, definendola giusta, intelligente e portatrice della giustizia tanto necessaria. La scelta suscita reazioni contrastanti. Le critiche, però, non si sono fatte attendere. L'attacco di Trump all'indipendenza del Dipartimento di Giustizia, per esempio, ha scatenato la reazione del leader democratico Schumer, che ha accusato Trump di comportamenti tipici delle dittature. L'esponente dem ha sottolineato come il Dipartimento di Giustizia sia sempre stato un'istituzione forte e indipendente, al di là delle affiliazioni politiche. Questa serie di eventi mette in discussione il rapporto tra potere politico e sistema giudiziario, con conseguenze significative per la democrazia





