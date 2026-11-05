Trump attacca le Borse e blocca l'agenda democratica: guerra su veto, difesa e immigrazione

Donald Trump accusa i Democratici del crollo azionario e prepara veti a legge su difesa, immigrazione e nomine. Analisi delle priorità fino al 3 gennaio.

Donald Trump ha inaugurato la fase di transizione con una serie di dichiarazioni aggressive, congratulandosi formalmente con i democratici per la vittoria elettorale ma accusandoli immediatamente di aver manipolato il sistema e causato il tracollo dei mercati finanziari. Il magnate ha parlato con i giornalisti nello Studio Ovale, definendo le elezioni americane truccate in modo da non avere idea della portata della presunta corruzione, senza tuttavia fornire prove specifiche di questo attacco generico al processo democratico.

La strategia sui fondi di difesa

Le priorità del nuovo presidente eletto in questo periodo di attesa, che culminerà il 3 gennaio con l'insediamento, sono chiare e concentrate su tre pilastri fondamentali. Il primo ambito riguarda la garanzia dei fondi per la difesa nazionale, una questione critica e urgente a causa dei conflitti internazionali in corso e delle scadenze legislative imminenti. Trump e il Pentagono stanno spingendo per una spesa militare senza precedenti, pari a 1.500 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta una maxi manovra finanziaria.

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Questa ambiziosa richiesta di bilancio si scontra con l'opposizione non solo dei partiti rivali ma anche all'interno dello stesso Partito Repubblicano, indicato anche come Grand Old Party. La necessità di approvare questa spesa prima del 3 gennaio crea una pressione enorme sul Congresso, poiché le scadenze legislative per il finanziamento dello Stato sono improrogabili e qualsiasi ritardo potrebbe compromettere le operazioni militari in atto.

Immigrazione e poteri presidenziali

Il secondo punto cruciale dell'agenda di Trump è l'immigrazione, su cui intende attuare una strategia fortemente incentrata sui poteri e sulle prerogative esclusive del presidente. L'obiettivo è proteggere e promuovere politiche di confine intransigenti attraverso l'esecutivo, aggirando il legislativo dove possibile. I suoi consiglieri stanno già elaborando piani alternativi volti a consolidare questa stretta normativa senza passare per l'approvazione congressuale.

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Tale approccio pragmatico ed autoritario vale anche per l'implementazione di dazi doganali e per la selezione di nuove nomine giudiziarie, con una particolare attenzione alla composizione futura della Corte Suprema. La volontà di utilizzare ordini esecutivi e decreti presidenziali riflette una visione di governo centralizzata che mira a bypassare le normali procedure di discussione e voto del Congresso per accelerare la propria agenda politica.

Responsabilità del crollo azionario

Donald Trump ha direttamente collegato la recente instabilità finanziaria alla vittoria elettorale dei suoi avversari politici, attribuendo la colpa del calo dei valori borsistici esclusivamente ai democratici. Ha scritto su Truth Social che il mercato azionario è crollato nel giorno delle elezioni proprio per il grande successo ottenuto dai rivali, definendo la situazione triste e sostenendo che la responsabilità delle perdite patrimoniali, inclusi i fondi pensione 401(k), ricade interamente sull'elettorato democratico.

Gli analisti finanziari, tuttavia, attribuiscono il crollo del mercato azionario ai timori che i Democratici possano minacciare il boom degli investimenti nei data center dedicati all'intelligenza artificiale, settore trainante dell'economia digitale. Il Nasdaq, principale indice tecnologico, ha registrato la sua peggiore seduta in termini percentuali dall'aprile 2025, segnando un momento di forte volatilità nel settore tech globale.

Ostruzionismo e il ruolo del veto

La parola d'ordine per il futuro rapporto tra l'esecutivo e il Congresso è sempre la stessa: veto. Trump ha annunciato intenzioni chiare di fare ostruzionismo alle leggi promosse dalla nuova maggioranza democratica, bloccando ogni iniziativa legislativa che non rispecchi la sua visione politica. Questo braccio di ferro legislativo definirà il tono dei primi mesi di amministrazione e il rapporto con i partiti di opposizione.

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Per ribadire il concetto e mantenere alta la pressione sui suoi sostenitori, Trump dissemina i social network di indizi non velati, come la pubblicazione di foto del suo cappello MAGA con la scritta "veto" stampata in evidenza. Questa comunicazione strategica serve a preparare il terreno per le future battaglie legislative e a mantenere coesa la base elettorale che attende le prime mosse concrete del nuovo corso amministrativo.