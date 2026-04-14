Trump attacca Meloni e Papa Francesco: 'Inaccettabile' e 'Non capisce'

Donald Trump, in una intervista al Corriere della Sera, critica duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di inazione sulla questione petrolifera e di non essere un'alleata affidabile. Attacca anche Papa Francesco, definendolo 'incomprensibile' sulle questioni di guerra e Iran. Le dichiarazioni rivelano una frattura nei rapporti tra Trump e Meloni e mettono in discussione la politica estera italiana.

E sulle parole della premier dopo l'attacco del presidente Usa al Papa: 'È lei a essere inaccettabile, non parliamo da molto'. In una intervista esclusiva al Corriere della Sera, Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni forti e dirette nei confronti della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni , esprimendo un giudizio severo sulle sue azioni e posizioni. Trump ha esordito con una domanda retorica diretta agli italiani: 'A voi italiani piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo'.

L'ex presidente americano ha poi spiegato di non aver discusso direttamente la questione con Meloni, affermando che la risposta dell'Italia sarebbe stata negativa, e sottolineando come l'America sia fondamentale per l'Italia, nonostante quest'ultima non voglia partecipare attivamente alle questioni geopolitiche, come la NATO o la questione nucleare iraniana. Trump ha espresso preoccupazione per la direzione intrapresa dall'Italia, ritenendo che il Paese stia subendo le conseguenze delle politiche di immigrazione e energetiche europee, descrivendole come deleterie. Ha inoltre accusato l'Europa di dipendere dagli Stati Uniti per la sicurezza dello stretto di Hormuz, evidenziando una mancanza di impegno da parte dei Paesi europei nel proteggere i propri interessi.

Le critiche di Trump si sono estese anche alla NATO, definita una 'tigre di carta', e al ruolo dell'Italia all'interno dell'alleanza. Trump ha specificato di aver chiesto all'Italia di inviare risorse per lo Stretto di Hormuz ma di aver ricevuto un rifiuto, attribuendo questa decisione alla debolezza dell'alleanza atlantica. Le dichiarazioni di Trump, inoltre, rivelano una rottura nei rapporti con Meloni: l'ex presidente ha affermato di non parlare con la premier italiana 'da molto tempo'. L'attacco di Trump, infine, si è esteso anche a Papa Francesco, di cui ha criticato le posizioni sulla guerra, accusandolo di non comprendere appieno la situazione in Iran e di non avere contezza della reale situazione geopolitica.

Le affermazioni di Trump rappresentano una dura critica alla politica estera italiana e un segnale di allarme sulle relazioni transatlantiche, sottolineando le divergenze tra le due leadership su temi chiave come l'energia, la sicurezza e la gestione dei flussi migratori. Le dichiarazioni di Trump potrebbero avere un impatto significativo sulla politica italiana e sulle dinamiche internazionali, portando a un dibattito acceso sulle scelte del governo Meloni e sul ruolo dell'Italia nello scenario globale. L'ex presidente americano ha espresso la sua preoccupazione per la gestione delle politiche di immigrazione, ritenendo che stiano 'uccidendo' l'Italia e l'Europa.

Ha criticato l'Europa per l'elevato costo dell'energia e per la mancanza di impegno nella difesa dello stretto di Hormuz, da cui l'Europa dipende per l'approvvigionamento di petrolio. Trump ha ribadito la sua posizione sulla NATO, definendola una 'tigre di carta' e criticando l'Italia per la sua mancanza di impegno. L'ex presidente ha concluso attaccando Papa Francesco, accusandolo di non comprendere la situazione in Iran e di non dovere parlare di guerra. Queste dichiarazioni sollevano interrogativi sul futuro delle relazioni transatlantiche e sulla politica estera italiana





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