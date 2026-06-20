Trump attacca Meloni su Truth: 'Ha implorato foto al G7, ora cerca riavvicinamento per calo nei sondaggi'

Il presidente americano Donald Trump torna a criticare duramente la premier italiana Giorgia Meloni in un post su Truth, accusandola di aver chiesto insistentemente una foto al G7 e di voler ora riavvicinarsi agli Usa solo per risollevare la popolarità in calo. La leader italiana replica seccamente definendo le dichiarazioni 'totalmente inventate' e ribadendo che l'Italia non implora mai. L'episodio riapre le tensioni transatlantiche sulla strategia verso l'Iran e sul ruolo degli alleati Nato.

Donald Trump torna a puntare il dito contro la premier italiana Giorgia Meloni con un nuovo post sulla sua piattaforma Truth, rilanciando le accuse già emerse nei giorni scorsi.

Il presidente americano riprende il discorso sul vertice del G7 in Francia, sostenendo che Meloni abbia chiesto insistentemente di scattare una foto insieme a lui, e poi stronca l'idea che l'Italia stia realmente cercando un riavvicinamento autentico agli Stati Uniti. Secondo Trump, la leader italiana starebbe vivendo un calo di popolarità interno, attribuibile al presunto tradimento nei confronti dell'America sulla questione nucleare iraniana.

L'ex presidente riecheggia temi cari alla sua retorica: l'Italia avrebbe negato l'uso delle proprie basi aeree per operazioni contro Teheran, un'omissione grave nonostante l'enorme contributo economico militare americano nella protezione del Paese e degli alleati Nato. Trump conclude con una stilettata finale: ora che gli Usa avrebbero sconfitto militarmente l'Iran, Meloni cercherebbe di riavvicinarsi solo per risollevare i consensi, e lui risponde con un secco 'No grazie'.

Il linguaggio è aspro, tipico dei suoi attacchi via social, e dipinge un quadro distorto sia del vertice che dei rapporti internazionali. Le immagini del G7 mostravano invece colloqui cordiali tra i due, tanto che da Palazzo Chigi si era parlato di un chiarimento e di toni distesi. Le parole di Trump, però, hanno subito smontato qualsiasi ottimismo, rivelando un atteggiamento di sufficienza e vendetta personale.

Il tycoon rievoca la solita narrazione dell'America generosa e protettrice, contrapposta agli alleati 'cosiddetti' che tradiscono, e usa la vicenda per rinfocolare lo scontro politico interno italiano, suggerendo che Meloni cerchi solo visibilità. Non manca l'accusa di incoerenza: dopo aver voltato le spalle, ora si cerca l'amicizia per convenienza. La replica di Meloni è arrivata immediata e perentoria: 'Sono allibita. Dichiarazioni totalmente inventate.

Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente'. Un'affermazione che ribalta le accuse, rimarcando la dignità dell'Italia e la costante ricerca di partnership basate sul rispetto, non sulla sudditanza.

Il botta e risposta evidenzia come le relazioni transatlantiche rimangano fragili, esposte a colpi di scena mediatici e a interpretazioni unilaterali. La vicenda solleva interrogativi sulla reale tenuta dell'alleanza Nato e sul ruolo dell'Italia in scenari di tensione come quello iraniano. Mentre Trump continua a usare i social per dettare l'agenda politica internazionale, i governi europei devono navigare tra le dichiarazioni roboanti e i vincoli diplomatici, cercando di non farsi trascinare in polemiche che rischiano di indebolire la cooperazione occidentale.

La questione nucleare iraniana rimane centrale: se gli Usa rivendicano una sconfitta militare, gli alleati europei sostengono invece la via diplomatica, evidenziando differenze strategiche che vanno oltre il singolo episodio. La vicenda Meloni-Trump è una tappa in un conflitto più ampio sul futuro dell'Occidente, dove le affermazioni unilaterali possono avere conseguenze concrete sulla sicurezza collettiva.

Resta da vedere se il chiarimento auspicato da Chigi potrà mai realizzarsi, o se il tweet del presidente americano avrà solo contribuito a riaprire una frattura





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Giorgia Meloni G7 Truth Social Relazioni USA-Italia NATO Iran Nucleare Popolarità Governo Alleanze Occidentali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni al Consiglio Ue, Ucraina colpisce raffineria Mosca, Trump su accordo Iran e Medio OrienteLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Consiglio Ue di Bruxelles, dove ha incontrato i leader europei. In Ucraina, l'esercito ha colpito per la seconda volta in una settimana la raffineria di Mosca. Negli Stati Uniti, Donald Trump ha parlato di un possibile accordo con l'Iran e di un grande accordo di pace in Medio Oriente. In Italia, presidio contro il Ddl caccia con lOn. Bonelli, e dichiarazioni di Crosetto sulla Nato. Altri temi: il funerale del cardinale Ruini, il Rally di Roma 2026 e la maturità di Pupo.

Read more »

Donald Trump, attacchi alla Meloni e alle alleanze - Tutte le notizieIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo di essere stato ingannato sulle sue dichiarazioni. Sono altri gli ultimi accadimenti raccontati dalla nota agenzia visiva: l'ex bomber Igor Protti, il suicidio del bimba di tre anni in un parco e la collezione fondiostonon apprezza la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere la frase giusta quando si tratta di una collezione fondi

Read more »

Meloni ultimo bersaglio di Trump, dal Papa a Macron tutti gli attacchi di DonaldSe il Pontefice è un debole e il presidente francese 'sbaglia sempre', il Cancelliere tedesco Merz non sa di cosa parla (riferito all'Iran)

Read more »

Il conflitto tra Giorgia Meloni e Donald TrumpIl premier italiano ha risposto a Trump con durezza dopo che questi l'ha minacciato e insultato. La mossa di Meloni ha cambiato il rapporto tra i due leader e ha mostrato che accarezzarlo non serve. La destra italiana ha sempre avuto una vicinanza ai limiti della venerazione con la Casa Bianca, ma ora si è rotta la diplomazia e la rottura politica appare irrecuperabile.

Read more »