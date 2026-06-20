Trump attacca Meloni: 'Vuole tornare mia amica, no grazie'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un nuovo attacco contro la premier italiana, Giorgia Meloni, accusandola di cercare di migliorare la sua popolarità diventando sua amica dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran. Meloni ha risposto prontamente, dichiarando che la sua popolarità non dipende dal suo rapporto con Trump e che sta solo cercando di difendere gli interessi nazionali dell'Italia. Nel frattempo, in Italia, l'afa e i temporali improvvisi causati dall'anticiclone africano stanno rendendo la vita difficile ai cittadini. Un uomo è morto dopo essere stato pestato al rientro dal lavoro, e la famiglia chiede giustizia. Il caldo africano dovrebbe durare ancora per qualche tempo, ma ci sono speranze per una svolta. In campo musicale, Achille Lauro ha fatto impazzire il pubblico all'Olimpico durante un duetto in napoletano con Geolier. Dua Lipa e Callum Turner hanno trascorso la loro luna di miele in Italia, facendo visita alla Fontana di Trevi a Roma.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha lanciato un nuovo attacco contro la premier italiana, Giorgia Meloni , accusandola di cercare di migliorare la sua popolarità diventando sua amica dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l' Iran .

Meloni ha risposto prontamente, dichiarando che la sua popolarità non dipende dal suo rapporto con Trump e che sta solo cercando di difendere gli interessi nazionali dell'Italia. Nel frattempo, in Italia, l'afa e i temporali improvvisi causati dall'anticiclone africano stanno rendendo la vita difficile ai cittadini. Un uomo è morto dopo essere stato pestato al rientro dal lavoro, e la famiglia chiede giustizia. Il caldo africano dovrebbe durare ancora per qualche tempo, ma ci sono speranze per una svolta.

In campo musicale, Achille Lauro ha fatto impazzire il pubblico all'Olimpico durante un duetto in napoletano con Geolier. Dua Lipa e Callum Turner hanno trascorso la loro luna di miele in Italia, facendo visita alla Fontana di Trevi a Roma





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cronaca Spettacolo Donald Trump Giorgia Meloni Iran Caldo Africano Achille Lauro Geolier Dua Lipa Callum Turner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti apprezzano l'incontro tra governo e opposizione in Venezuela per la transizione democraticaGli Stati Uniti hanno accolto positivamente il colloquio a Caracas tra il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez e l'ex opposizione Dinorah Figuera, primo dialogo pubblico dopo tre anni, focalizzato su democrazia, pace e rafforzamento del CNE.

Read more »

Annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran a BurgenstockLe trattative tra Stati Uniti e Iran previste per venerdì presso il resort di montagna di Burgenstock, in Svizzera, sono state annullate. Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che i colloqui non avranno luogo, dopo che un portavoce della Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance aveva annullato il viaggio previsto per venerdì in Svizzera, dove avrebbe dovuto incontrare i negoziatori iraniani per avviare i colloqui sull'attuazione dell'accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra.

Read more »

Colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran annullati: incertezza sulla pace duraturaI colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran previsti per venerdì a Ginevra sono stati annullati, gettando ulteriori incertezze sulle prospettive di una pace duratura. La Svizzera ha confermato che le trattative, che si sarebbero tenute nella località montana di Burgenstock, non avranno luogo, senza fornire ulteriori dettagli. Non c'è stata ancora alcuna risposta da parte dell'Iran, che aveva precedentemente dichiarato di essere pronto a iniziare i negoziati tecnici dopo l'accordo di 14 punti che aveva esteso la fragile tregua per almeno 60 giorni. Tuttavia, i negoziatori iraniani avevano richiesto segni di attuazione dell'accordo interinale da parte degli Stati Uniti prima di intraprendere il viaggio a Ginevra.

Read more »

Da Hormuz al nucleare, i nodi del negoziato tra Stati Uniti e IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Da Hormuz al nucleare di Teheran, quali sono i nodi del negoziato tra Stati Uniti e Iran

Read more »