Trump attacca Netanyahu: 'Sei un pazzo, tutti odiano Israele per colpa tua'

Donald Trump ha avuto una durissima conversazione telefonica con Benjamin Netanyahu, accusandolo di mettere a rischio i negoziati con l'Iran e ordinando lo stop delle operazioni in Libano. Netanyahu ha ceduto con riluttanza, scatenando critiche in patria. Le trattative con l'Iran restano in bilico.

Una telefonata durissima ha segnato l'ultimo confronto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu , con il presidente americano che ha definito il premier israeliano 'un pazzo' e 'un ingrato', accusandolo di mettere a rischio le trattative con l' Iran .

Secondo quanto ricostruito da Axios, Trump ha alzato la cornetta furioso, minacciando Netanyahu che senza di lui sarebbe finito in galera e che tutti odiano Israele per colpa sua. Di fronte a questo attacco frontale, Netanyahu ha ordinato con riluttanza lo stop dei combattimenti in Libano, scatenando critiche sia dal suo partito che dall'opposizione, che lo hanno bollato come un 'vassallo' incapace di difendere la sovranità nazionale.

Nonostante l'accordo, gli scontri proseguono: Israele ha condotto raid in Libano e Hezbollah ha rivendicato attacchi dopo il cessate il fuoco annunciato da Trump. In questo clima di alta tensione, Libano e Israele si sono nuovamente seduti al tavolo delle trattative a Washington sotto l'egida statunitense. L'amministrazione Trump è consapevole che le due partite - Libano e Iran - sono sempre più intrecciate e non può permettersi che il suo alleato israeliano faccia deragliare i negoziati.

Trump ha definito l'accaduto un 'piccolo intoppo' rapidamente risolto, esprimendo ottimismo su un accordo con l'Iran che potrebbe arrivare 'la prossima settimana'. Gli Stati Uniti attendono la risposta di Teheran all'ultima proposta inviata venerdì. Il segretario di Stato Marco Rubio, durante un'audizione al Senato, ha spiegato che il regime iraniano sta riscontrando problemi di comunicazione e che possono passare oltre sei giorni per ricevere una risposta.

Rubio ha difeso l'operazione Epic Fury dagli attacchi democratici, assicurando che la guida suprema Mojtaba Khamenei è viva e attiva. La riapertura dello Stretto di Hormuz è un punto chiave dei negoziati, ma Rubio ha chiarito che non è stato discusso alcun allentamento delle sanzioni senza condizioni legate al programma nucleare iraniano.

I chiarimenti non placano le polemiche interne: gli alleati di Trump mostrano segni di insofferenza per la guerra e le trattative, che rischiano di diventare un problema politico per le elezioni di metà mandato. Trump, sotto pressione e 'annoiato' dal protrarsi dei colloqui, vuole accelerare. Secondo gli osservatori, il presidente si trova in stallo con l'Iran, così come in Ucraina e Gaza, lontano dalle promesse di una rapida soluzione.

La resa di Teheran non si è verificata, e ora il rischio è che le trattative si prolunghino per mesi, con il regime consapevole della riluttanza di Trump a riaprire i combattimenti. La situazione resta tesa, con Netanyahu intrappolato tra le pressioni americane e le critiche interne, mentre il Medio Oriente continua a essere un campo di scontro tra le potenze globali e regionali





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