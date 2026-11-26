Donald Trump usa il Giorno del Ringraziamento per attaccare liberali, immigrati e dati economici federali, mentre il Partito Repubblicano perde il Congresso a gennaio.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha utilizzato il messaggio ufficiale per il Giorno del Ringraziamento, una delle festività più importanti per le famiglie americane, per lanciare una serie di attacchi diretti contro i suoi avversari politici, il governo federale e la comunità degli immigrati. Il 26 novembre, mentre il paese celebrava la festa, Trump ha pubblicato un post sulla sua piattaforma Truth Social, sfruttando l'occasione per criticare ferocemente ciò che definisce una deriva verso l'estrema sinistra radicale.

Il messaggio di Trump su Truth Social

Trump ha dedicato le sue 461 parole del post a inviare auguri di festa a gruppi che ha accusato di frode, errore e criminalità. Ha scritto esplicitamente: "Vorrei augurare un felicissimo Giorno del Ringraziamento a tutte quelle persone che hanno lavorato così duramente per portare il nostro paese verso l'estrema sinistra radicale". Questa dichiarazione è stata lanciata mentre il presidente repubblicano trascorreva la giornata dedicata alla famiglia presso il suo Trump International Golf Club a West Palm Beach, in Florida, dimostrando come stia utilizzando le tradizioni festive per perseguire una strategia di polarizzazione politica.

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Accuse contro dati economici e immigrati

Nel messaggio, Trump ha rivolto accuse severe contro la propria amministrazione, sostenendo che il governo federali stesse falsificando i dati economici degli Stati Uniti. Ha inoltre espresso preoccupazione per presunti tentativi di persone non identificate di applicare la legge religiosa musulmana e ridistribuire con la forza la proprietà privata. Queste affermazioni sono state presentate senza alcuna prova a sostegno, ripetendo narrive che sono parte integrante del suo discorso politico da lungo tempo. L'Ufficio di analisi economica del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha fornito commenti immediati alle richieste di chiarimento su tali accuse.

Posizioni e reazioni dei soggetti coinvolti

Trump ha anche difeso i progetti di ristrutturazione della Casa Bianca, sostenendo che i giornalisti e i cittadini avevano frainteso le motivazioni dietro questi lavori. Le sue critiche si sono concentrate su figure e gruppi specifici, descrivendo un gran numero di immigrati negli Stati Uniti e di persone di origine somala come disoccupate o criminali. Queste generalizzazioni non sono state supportate da evidenze concrete nel suo post, ma riflettono una strategia comunicativa che mira a colpire direttamente l'immagine pubblica di queste categorie. La mancanza di riscontri fattuali ha sollevato ulteriori interrogativi sulla credibilità delle sue affermazioni durante questa festività.

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Impatto politico e prossime fasi

Questo messaggio arriva in un contesto politico segnato da importanti perdite per il Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine del 3 novembre. A gennaio, il partito di Trump cederà il controllo di entrambe le camere del Congresso, un evento che segnerebbe un cambiamento significativo nell'equilibrio di potere politico. Nonostante questa prospettiva, Trump ha pianificato altre azioni pubbliche per il giorno, inclusa una chiamata prevista ai membri delle forze armate statunitensi dalla sua tenuta di Mar-a-Lago. Questo evento dimostra come stia cercando di mantenere alta la sua visibilità e di consolidare il sostegno tra i suoi base elettorale fondamentale.

Cronologia degli eventi e dettagli

La cronologia degli eventi indica che Trump è rimasto a West Palm Beach per gran parte della giornata del 26 novembre, sfruttando la distanza geografica da Washington per mantenere un tono distaccato ma aggressivo. L'assenza di risposte immediate da parte delle agenzie governative attivate nelle sue accuse ha creato un vuoto informativo che il suo team politico ha probabilmente inteso riempire con la sua narrazione dominante. La festività del Giorno del Ringraziamento, tradizionalmente dedicata alla gratitudine, si è quindi trasformata in un palcoscenico per attacchi politici mirati e controversi.