Trump attacca Papa Leone XIV e appoggia il fratello Louis: 'Lui è tutto MAGA'

Donald Trump lancia un attacco al Papa Leone XIV, criticando le sue posizioni sulla politica estera e lodando il fratello Louis, sostenitore di MAGA, creando una spaccatura familiare e suscitando reazioni. L'articolo esplora le relazioni tra i fratelli Prevost, il pontificato di Leone XIV e le reazioni alle dichiarazioni di Trump.

Trump lancia un attacco a Papa Leone XIV, lodando invece il fratello Louis, descrivendolo come un sostenitore di MAGA . In un post sulla piattaforma Truth Social, l'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato il Papa definendolo 'troppo debole' e 'pessimo sulla politica estera ', in particolare per le sue posizioni contro la guerra in Iran.

Trump ha cercato di creare una spaccatura all'interno della famiglia Prevost, scrivendo: 'Preferisco di gran lunga suo fratello Louis a lui, perché Louis è tutto MAGA. Lui ha capito tutto, Leo no!' Il post includeva un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che associava Trump al Messia, concentrando l'attenzione sulla differenza tra i fratelli.

Louis 'Lou' Prevost, il fratello maggiore di Papa Leone XIV, aveva precedentemente elogiato l'operato di Trump sui social media, complimentandosi con le sue posizioni contro la comunità trans e il Partito Democratico. Lou, un veterano della Marina di 74 anni residente in Florida, ha un forte legame con il fratello Robert Francis Prevost, divenuto Papa Leone XIV nel maggio dello scorso anno. Ha celebrato l'evento incontrando Trump e JD Vance alla Casa Bianca e ha elogiato pubblicamente Vance durante la campagna elettorale.

Papa Leone XIV, nato il 14 settembre 1955 a Chicago, è il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa Cattolica. La sua biografia ufficiale, pubblicata dalla sala stampa vaticana, rivela che i suoi genitori erano Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole. Robert ha altri due fratelli, John Joseph e Louis. John, il fratello maggiore, ha raccontato che Robert 'ha sempre desiderato diventare prete' fin da bambino. Ha ricordato l'infanzia trascorsa insieme, sottolineando che Robert aveva sempre una predisposizione per la vita religiosa, lasciando la casa familiare dopo la terza media per entrare in seminario.

Durante la messa inaugurale del pontificato, Lou ha rotto il protocollo avvicinandosi al fratello per un abbraccio, accompagnato dalla moglie. Le dichiarazioni di Trump e l'immagine postata hanno suscitato numerose critiche. Papa Leone XIV ha risposto affermando di non aver paura dell'amministrazione Trump, ribadendo l'importanza del messaggio evangelico e del suo impegno contro la guerra e a favore della pace e del multilateralismo.

Il Papa ha sottolineato la necessità di promuovere il dialogo e la riconciliazione tra le nazioni, annunciando che nel suo prossimo viaggio apostolico in Africa porterà il messaggio della Chiesa di pace.





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