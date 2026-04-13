Trump attacca Papa Leone XIV e loda il fratello Louis: 'Lui è MAGA'

Donald Trump critica Papa Leone XIV per la sua politica estera e loda il fratello Louis Prevost, sostenitore di MAGA, esprimendo preferenze e condividendo immagini con l'IA. Contrasto tra le visioni politiche e religiose.

Torna a farsi sentire la voce di Donald Trump , questa volta con una critica diretta a Papa Leone XIV, affiancando alle sue parole un inaspettato elogio per il fratello del pontefice, Louis Prevost . L'ex presidente statunitense, attraverso il suo canale Social Truth , ha espresso disappunto per l'operato del Papa, definendolo “troppo debole” e “pessimo sulla politica estera ”, con particolare riferimento alle sue posizioni contro la guerra, soprattutto in relazione al dossier Iran .

La dichiarazione, dai toni inequivocabili, si scontra con la linea pacifista del Papa, noto per le sue continue esortazioni alla pace e al dialogo tra le nazioni. Trump, manifestando apertamente le proprie preferenze, ha dichiarato: “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis, perché è ‘tutto’ MAGA. Lui ha capito tutto, Leo no!”. Questa affermazione rappresenta un'ulteriore conferma del sostegno di Trump al movimento MAGA (Make America Great Again), evidenziando una chiara affinità ideologica con Louis Prevost, che sembra condividere pienamente i valori e gli obiettivi del movimento. La mossa di Trump non solo sottolinea il suo disaccordo con la politica estera del Papa, ma evidenzia anche una spaccatura all'interno della Chiesa, con Louis Prevost che si posiziona apertamente a favore dell'ex presidente. Il post si conclude con la condivisione di un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, raffigurante Trump associato alla figura del Messia, un gesto che ha suscitato diverse reazioni e che si inserisce in un contesto di crescente politicizzazione della religione. Le dichiarazioni di Trump, affidate ai social media, si ricollegano a quanto affermato in precedenza durante un intervento pubblico. In quell'occasione, Trump aveva elogiato con entusiasmo il fratello del Papa, raccontando un incontro personale in Florida. Aveva spiegato di aver incontrato Louis Prevost, definendolo un fervente sostenitore di MAGA e sottolineando la presenza di cartelli con il motto MAGA in tutta la sua casa. Con tono informale, Trump aveva concluso: “Gli piace Trump… e a me piace lui”. Louis Prevost, noto anche come “Lou”, si è distinto negli ultimi mesi per le sue posizioni pubbliche, esprimendo ripetutamente sostegno a Donald Trump attraverso i social media. Ha partecipato attivamente al dibattito politico americano, condividendo contenuti critici nei confronti del Partito Democratico e rilanciando post dai toni accesi, inclusi video con insulti verso figure politiche di spicco come l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi. Veterano della Marina statunitense, Prevost, 74 anni, risiede in Florida e ha dimostrato un forte impegno politico durante la campagna elettorale, elogiando JD Vance per la sua performance nei dibattiti e definendolo un potenziale futuro presidente. In diverse occasioni, ha anche espresso preoccupazione per la sicurezza di Trump, invocando protezione divina a suo favore. Questi comportamenti delineano una figura che si schiera apertamente a fianco di Trump, contribuendo alla polarizzazione politica e religiosa negli Stati Uniti. In vista di una possibile ascesa del fratello al soglio pontificio nel maggio 2025, Prevost ha condiviso alcuni ricordi dell'infanzia, rivelando un'antica profezia: “Già quando eravamo piccoli gli dicevo: ‘Un giorno sarai Papa’”. Da parte sua, Papa Leone XIV ha ribadito la propria linea sui temi internazionali, focalizzandosi sulla necessità di promuovere la pace e il dialogo. In riferimento a Trump, il Papa ha dichiarato: “Non sono un politico, non devo dibattere con lui”, aggiungendo: “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo”. Il pontefice ha sottolineato la sofferenza della popolazione mondiale, esortando alla fine delle guerre e alla promozione della pace e della riconciliazione. Le parole del Papa, in netto contrasto con le critiche di Trump, evidenziano un diverso approccio alla politica internazionale e alla gestione dei conflitti, rimarcando l'importanza dei valori evangelici di pace e fratellanza. Il contrasto tra le due figure, una leader politico e un leader religioso, entrambi influenti a livello globale, sottolinea le complesse dinamiche politiche e religiose che caratterizzano il panorama contemporaneo





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Papa Leone XIV Louis Prevost MAGA Politica Estera Social Truth Iran Guerra Religione Stati Uniti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump, attacco frontale a Leone XIV: 'Un debole, senza di me non sarebbe Papa'Attacco del presidente Usa al Pontefice: 'Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare'

Read more »

Trump attacca papa Leone XIV: accuse di sostegno all’Iran e critiche alla sua leadershipIl presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere “un grande fan” di papa Leone XIV, che il giorno prima aveva pronunciato un discorso ...

Read more »

Trump, violentissimo attacco a Papa Leone XIV: “Debole, pessimo per la politica esteraL'affondo senza precedenti del presidente degli Stati Uniti: 'Non mi va a genio. Se non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano'. I vescovi Usa: 'Nei confronti del Santo Padre parole denigratorie'

Read more »

Trump Attacca Papa Leone XIV: Reazioni Indignate dalla Politica ItalianaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena polemiche attaccando Papa Leone XIV con un post su Truth Social, accusandolo di debolezza in politica estera e di danneggiare la Chiesa cattolica. La politica italiana reagisce con disappunto, condannando l'attacco e esprimendo solidarietà al Papa. Alcuni politici esprimono preoccupazione per l'arroganza di Trump e la sua incapacità di dialogo.

Read more »

Dai migranti all’Iran, così si è arrivati allo scontro tra Trump e Papa Leone XIVLeggi su Sky TG24 l'articolo Dai migranti all’Iran, così si è arrivati allo scontro tra Trump e Papa Leone XIV

Read more »

Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl 13 aprile papa Leone XIV ha denunciato le violazioni del diritto internazionale commesse da potenze “neocoloniali” in un discorso pronunciato in Algeria, poche ore dopo aver subìto un attacco verbale di Donald Trump Leggi

Read more »