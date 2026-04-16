Trump attacca Papa Leone XIV, Meloni e Tajani cauti, il Pontefice replica fermamente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lancia attacchi verbali contro Papa Leone XIV. Mentre il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, adotta inizialmente una linea di cautela per non esacerbare la crisi, il Pontefice sceglie una strategia di risposta diretta e assertiva. Le opposizioni chiedono una condanna netta, mentre all'interno della maggioranza emergono reazioni diverse.

All'alba di lunedì mattina, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani erano pienamente informati sugli attacchi di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Sia l'ambasciata italiana negli Stati Uniti che i funzionari dell'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi avevano trasmesso loro la notizia.

Le agenzie di stampa italiane avevano diffuso il fatto in due momenti distinti: una prima volta alle 3:12 della notte italiana, subito dopo che il presidente statunitense aveva pubblicato il suo post sul social network Truth, e una seconda volta alle 7 del mattino, quando Trump aveva ribadito le sue critiche durante un evento pubblico. Sono trascorse altre undici ore prima che Giorgia Meloni esprimesse un commento critico su tali attacchi. Il comunicato stampa di Palazzo Chigi, diffuso in tarda mattinata, si concentrava esclusivamente sugli auguri a Papa Leone XIV «per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa». Sorprendentemente, il comunicato non conteneva alcun riferimento, nemmeno indiretto, alle dichiarazioni incendiarie di Trump. L'intenzione era chiaramente quella di evitare qualsiasi presa di posizione ufficiale, nella speranza che l'incidente diplomatico, invero clamoroso, potesse placarsi senza ulteriori escalation. Tuttavia, mentre Meloni pubblicava questo messaggio prudente, Papa Leone XIV stava per atterrare ad Algeri. Durante il volo, il Pontefice aveva incontrato i giornalisti presenti a bordo, decidendo così di rispondere alle inevitabili domande che gli sarebbero state rivolte riguardo alle parole di Trump. Con una risposta diretta e ferma, Papa Leone XIV aveva ribaltato la strategia della cautela. Era del tutto legittimo attendersi che un Papa non replicasse a degli attacchi così sguaiati da parte di un capo di Stato, per quanto influente come Trump, e che semmai le sue reazioni venissero lasciate trasparire in modo meno esplicito. Invece, Papa Leone XIV aveva evidentemente optato per una strategia comunicativa differente: replicare a tono, con assertività e determinazione, al presidente degli Stati Uniti. A quel punto, le intenzioni del Vaticano divennero evidenti: non più un tentativo di ridimensionare lo scontro, ma piuttosto di esasperarlo, forti della convinzione di avere solide ragioni da esporre e di poter gestire il conflitto da una posizione di superiorità. È in questo frangente che sono iniziati ad affluire i primi significativi commenti da parte dei leader politici del centrosinistra, tutti desiderosi di manifestare solidarietà al Santo Padre e di condannare fermamente la condotta di Trump. Nel centrodestra, invece, l'imbarazzo è perdurato a lungo; finché Giorgia Meloni non era intervenuta ufficialmente, molti esponenti avevano manifestato reticenza ad esporsi. Tra i primi a rompere il silenzio è stato il deputato Giangiacomo Calovini di Fratelli d'Italia, esponente dell'ala moderata del partito e capogruppo della commissione Esteri. Durante una trasmissione televisiva, Calovini ha espresso solidarietà al Papa e ha criticato le dichiarazioni di Trump, definendole fuori luogo e inaccettabili. All'interno di Fratelli d'Italia si è manifestata una strana attesa. Intorno all'ora di pranzo, ai deputati e ai senatori che richiedevano indicazioni sulla posizione da assumere nei confronti dei giornalisti, Giovanni Donzelli, uno dei dirigenti più autorevoli del partito, ha consigliato cautela, invitando ad evitare riferimenti diretti e a prendere tempo. Lo stesso capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha manifestato in un primo momento un certo scetticismo insieme ad alcuni colleghi. È stato proprio Bignami, insieme all'europarlamentare Nicola Procaccini, a intervenire direttamente poco dopo pranzo. "Piena e forte solidarietà al Santo Padre Leone XIV per gli inaccettabili attacchi subiti", ha dichiarato Bignami. "Esprimo sconcerto per le parole del presidente Trump contro Leone XIV", ha fatto eco Procaccini poco dopo. Anche da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, fino a quel momento si era osservata un'estrema cautela. In mattinata, poco prima di Meloni, aveva anch'egli formulato gli auguri a Papa Leone XIV per il suo viaggio in Africa, anche in quel caso senza alcun accenno a Trump, anzi, con un riferimento specifico alla guerra in Sudan. Tre ore dopo, da Beirut, in Libano, dove si trovava in missione, Tajani ha rilasciato una lunga e verbosa dichiarazione di stima e ammirazione per il Papa, sempre senza il minimo commento alle affermazioni di Trump. Tra i leader della coalizione, si è distinto solo Matteo Salvini, segretario della Lega. Alle 9 e mezza del mattino, intervistato su Telelombardia, aveva dichiarato che "attaccare il papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare". Nel frattempo, tuttavia, la pressione delle opposizioni nei confronti del governo è aumentata significativamente. Già alle 8 e mezza del mattino, Matteo Renzi era stato il primo a intervenire, esprimendo solidarietà al Papa e stigmatizzando le parole di Trump durante la direzione nazionale del partito. Lo stesso ha fatto poco dopo Giuseppe Conte, incalzando nuovamente Meloni. Alle 3 del pomeriggio, alla Camera, il deputato del PD Andrea Casu ha affermato che "il governo italiano deve reagire con nettezza, con parole inequivocabili e definitive di condanna". Le dichiarazioni di Trump hanno creato un chiaro dibattito politico, con posizioni divergenti all'interno della maggioranza e una forte richiesta di reazione da parte delle opposizioni, mentre il Vaticano ha scelto una linea di risposta diretta e assertiva. La gestione di questo incidente diplomatico ha messo in evidenza le diverse sensibilità e strategie politiche dei vari attori coinvolti. La visita del Santo Padre in Africa assume un rilievo ancora maggiore alla luce di queste tensioni internazionali. La speranza è che il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano, preservando la dignità delle istituzioni e dei leader religiosi





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