Trump attacca Papa Leone XIV: 'Pessimo in politica estera', reazioni indignate dalla Chiesa

Il presidente Trump critica duramente Papa Leone XIV, accusandolo di 'pessima politica estera' e di non condividere la sua visione sull'Iran e sul Venezuela. Reazioni indignate dalla Chiesa e da più parti, che difendono il pontefice e il suo ruolo.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha scatenato una polemica senza precedenti contro Papa Leone XIV, criticando apertamente il pontefice per le sue posizioni in politica estera . L'attacco, avvenuto attraverso il social network Truth e in dichiarazioni ai giornalisti, ha sollevato un'ondata di reazioni indignate da parte della Chiesa e di numerosi osservatori internazionali.

Le dichiarazioni di Trump, che definisce Papa Leone 'pessimo in politica estera', si concentrano principalmente sulla presunta opposizione del pontefice alle politiche statunitensi sull'Iran e sul Venezuela. Trump ha espresso la sua disapprovazione per il fatto che Papa Leone non condivida la sua visione sulla questione nucleare iraniana, accusandolo di essere 'debole sul crimine' e di non sostenere adeguatamente le azioni dell'amministrazione americana. L'ex presidente ha anche criticato il Papa per aver criticato gli Stati Uniti, accusandoli di aver attaccato il Venezuela. Trump ha espresso la sua visione su questi temi, sottolineando la sua convinzione che Leone dovrebbe concentrarsi sul suo ruolo spirituale piuttosto che su questioni politiche, che a suo dire 'danneggiano la Chiesa'.

Il Papa, in risposta, ha ribadito la sua posizione sulla pace e sulla necessità di dialogo, senza entrare direttamente nella polemica con Trump. Parlando con i giornalisti durante il volo verso Algeri, Leone XIV ha dichiarato di non aver intenzione di 'entrare in un dibattito con lui', ma ha sottolineato che continuerà a parlare ad alta voce contro la guerra e a difendere i valori del Vangelo. Le sue parole, riportate da TvDuemila, hanno evidenziato la sua determinazione a non farsi intimidire dalle critiche e a continuare a svolgere il suo ruolo di guida spirituale.

L'attacco di Trump è arrivato in seguito ai commenti del Papa sulla minaccia di escalation militare contro l'Iran, quando il leader statunitense aveva pronunciato la frase 'Un'intera civiltà morirà stanotte'. Il Papa aveva risposto definendo questa minaccia 'inaccettabile' e sottolineando la necessità di proteggere gli innocenti e di privilegiare il dialogo.

Le reazioni all'attacco di Trump non si sono fatte attendere. La Conferenza Episcopale Americana ha definito le parole del presidente 'offensive', mentre la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso 'rammarico' per le dichiarazioni rivolte al Santo Padre. Monsignor ha risposto con fermezza agli attacchi di Trump, sottolineando che il Papa non è un rivale politico, ma il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime. La Cei ha ribadito la 'piena comunione con il Santo Padre Leone XIV', sottolineando che la sua voce rappresenta un richiamo alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali.

L'attacco di Trump, quindi, non solo evidenzia le divergenze politiche tra l'ex presidente e il Papa, ma solleva anche interrogativi sul ruolo della Chiesa nella politica internazionale e sulla necessità di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide globali. La polemica ha messo in luce il disagio profondo di Trump, come evidenziato da molteplici fonti, rispetto al ruolo del Papa e alle sue posizioni in materia di politica estera, con particolare riferimento alle relazioni con l'Iran e al conflitto in Venezuela.





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