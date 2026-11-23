Il presidente Trump attacca governatore Newsom per aver commutato 548 condanne a morte in California, dichiarando la pena capitale necessaria contro i criminali.

Il presidente Donald Trump ha lanciato una dura critica pubblica contro il governatore della California Gavin Newsom per la decisione di commutare le condanne a morte di 548 detenuti, definendo la mossa un tradimento delle famiglie delle vittime. Il confronto, avvenuto durante un discorso al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 23 novembre, ha visto Trump accusare apertamente il governatore, potenziale candidato democratico alle elezioni presidenziali del 2028, di debolezza nei confronti del crimine.

Discorso Pubblico e Critiche al Governatore

Utilizzando un tono politico inusuale per un intervento presso l'agenzia di applicazione della legge federale, Trump ha definito Newsom un governatore terribile e ha affermato che il sistema politico ha brutalmente tradito i familiari delle vittime di omicidio. L'evento ha riunito il presidente con il procuratore generale Todd Blanche e il direttore dell'FBI Kash Patel, insieme a familiari delle vittime, per denunciare quello che Trump ha definito una farsa amministrativa.

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Il leader repubblicano ha enfatizzato la necessità di proteggere le comunità e di non permettere che criminali violenti sfuggano alla giusta punizione, sottolineando come la misericordia nei confronti dei assassini rappresenti un fallimento morale da parte dell'amministrazione di Newsom. Questa dichiarazione è arrivata in un momento di alta tensione politica, con entrambe le figure che cercano di delineare le proprie posizioni sulla giustizia penale a livello nazionale e statale.

Posizione del Dipartimento di Giustizia

Il procuratore generale Todd Blanche, intervenendo durante l'evento, ha assicurato al presidente che il Dipartimento di Giustizia sta cercando la pena capitale ogni volta che appropriato per i crimini commessi negli Stati Uniti. Blanche ha specificato che, dall'inizio dell'amministrazione, il dipartimento ha già cercato la pena capitale in 49 casi, dimostrando un impegno attivo nel ripristinare le pene più severe per i reati più gravi.

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Il presidente Trump ha inoltre annunciato nuove direttive volte ad espandere l'uso della pena capitale, ordinando espressamente al Dipartimento di Giustizia di cercare la pena di morte per gli assassini di bambini e per i stupratori e trafficanti di esseri umani che uccidono le loro vittime. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella politica federale, cercando di allineare l'applicazione della giustizia penale con la linea dura promossa dall'amministrazione attuale.

Reazioni e Decisioni di Newsom

La risposta dall'ufficio del governatore Newsom è stata rapida e ferma, con un post su X che affermava che ogni detenuto la cui condanna è stata commutata morirebbe in prigione. Newsom ha precedentemente giustificato la decisione di commutare tutte le 548 condanne a morte in prigione a vita senza possibilità di libertas sostenendo che la pena capitale è moralmente sbagliata e incoerente con i valori della California.

In un video diffuso prima dei commenti di Trump, il governatore ha definito il presidente corrotto, accusandolo di aver venduto condoni e di aver abusato del Dipartimento di Giustizia come se fosse il suo studio legale personale. Questa accusa riflette le tensioni crescenti tra l'amministrazione federale e gli stati governati dal Partito Democratico, che spesso contestano le intromissioni nelle politiche locali di giustizia.

Impatto e Prospettive Future

Molte delle commutazioni di Newsom richiedono l'approvazione della Corte Suprema della California, il che significa che il processo non è ancora definitivo e potrebbe subire ulteriori sfide legali. Nonostante ciò, la mossa di Newsom è vista da molti sostenitori come un passo necessario per affrontare i costi elevati e l'applicazione diseguale della pena di morte, oltre al rischio inaccettabile di eseguire persone innocenti.

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La California non ha eseguito una condanna a morte dal 2006, sebbene gli elettori abbiano respinto proposte per abolire la pena capitale nelle referendum del 2012 e del 2016. Un sondaggio Reuters/Ipsos di ottobre ha rivelato che una stretta maggioranza di americani, il 55%, supporta ancora la pena capitale, mentre il 31% si oppone, indicando una divisione profonda nell'opinione pubblica nazionale.

Trump ha inoltre annunciato azioni concrete per supportare le forze dell'ordine, tra cui 150 milioni di dollari in sovvenzioni e la promessa di fornire 5.000 dollari a un parente quattordicenne di una vittima. Queste iniziative, insieme alla direttiva per accelerare le esecuzioni, mirano a rafforzare la posizione del presidente sulla sicurezza pubblica e a contrastare le narrative politiche opposte.