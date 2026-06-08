Trump avverte Netanyahu: 'sei solo' in una guerra contro l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che avrebbe potuto trovarsi a combattere da solo se fosse tornato in guerra con l'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che avrebbe potuto trovarsi a combattere da solo se fosse tornato in guerra con l' Iran .

In un'intervista pubblicata lunedì, Trump ha dichiarato di aver detto a Netanyahu: 'Bibi, è meglio che tu stia attento, o ti ritroverai da solo molto presto'. L'avvertimento di Trump è stato fatto in un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, che hanno già avuto una guerra nel 2006 e nel 2019. La guerra del 2006 è stata combattuta tra Israele e il Libano, che all'epoca era controllato da Hezbollah, un gruppo sciita alleato dell'Iran.

La guerra del 2019 è stata combattuta tra Israele e la Siria, che è alleata dell'Iran. La tensione tra Israele e Iran è aumentata dopo che l'Iran ha annunciato di aver aumentato la produzione di uranio arricchito, che è un materiale necessario per la costruzione di armi nucleari. Israele ha già espresso la sua preoccupazione per la crescita della potenza militare dell'Iran e ha minacciato di prendere misure per fermare il programma nucleare iraniano.

Trump ha anche detto a Netanyahu che avrebbe potuto trovare il sostegno della Russia se fosse tornato in guerra con l'Iran.

'La Russia è un alleato dell'Iran e non è probabile che la Russia sostenga Israele in una guerra contro l'Iran', ha detto Trump. 'Ma se la Russia dovesse cambiare idea, allora Israele avrebbe il sostegno della Russia'. L'avvertimento di Trump a Netanyahu è stato fatto in un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran e ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di una nuova guerra tra i due paesi





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