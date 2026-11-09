Donald Trump sospende sanzioni e ritarda missili per indebolire Zelenskyj. La critica di New York Times e Clinton alla nuova linea pro-Putin degli USA.

La dinamica geopolitica tra Russia e Ucraina subisce un cambiamento radicale sotto la pressione diretta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nonostante il contesto sembri favorevole a un negoziato, le azioni recenti di Trump mirano a compromettere il processo di pace e a favorire apertamente Mosca. Mentre i suoi inviati, gli investitori immobiliari Steve Witkoff e Jared Kushner, organizzano colloqui separati con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj e il leader russo Vladimir Putin, Trump decide di alterare l'equilibrio del gioco a favore della Russia.

Strategie disruptive e sostegno a Mosca

Donald Trump ha annunciato pubblicamente che l'Ucraina necessita di un nuovo presidente, una dichiarazione che serve a indebolire la posizione di Zelenskyj prima di qualsiasi trattativa. Per consolidare il consenso interno in vista delle elezioni di metà mandato, il leader statunitense ha introdotto un "cessate il fuoco energetico" di cui nessuna delle parti belligeranti era stata informata. Inoltre, ha approvato l'acquisto temporaneo di diesel russo e ha sospeso le severe sanzioni imposte dalle leggi che aveva precedentemente firmato, creando un precedente normativo inedito.

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Il presidente ha dichiarato in modo controverso che "francamente, la Russia si è comportata bene con l'Ucraina" e che non ha fatto molto, una affermazione che contrasta con l'intensificarsi degli attacchi russi contro Kiev. Contemporaneamente, Witkoff ha elogiato Putin definendolo "compassionevole", suggerendo implicitamente la prospettiva di futuri contratti commerciali tra gli Stati Uniti e la Russia al termine del conflitto. Questa retorica mira a legittimare l'avvicinamento tra Washington e Mosca.

Reazioni diplomatiche e critiche internazionali

Le mosse di Trump hanno suscitato sdegno in Europa e condanne negli Stati Uniti, incluse quelle di alcuni senatori repubblicani. La consegna da parte di Washington dei missili Patriot, finanziati dagli alleati europei, è stata misteriosamente ritardata, indebolendo la difesa ucraina. Inoltre, l'Ucraina ha subito restrizioni improvvise sull'uso di Starshield, il programma satellitare della Starlink fondamentale per lanciare allarmi tempestivi contro i missili russi. Elon Musk ha confermato che solo Washington poteva ordinare tali restrizioni.

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Il New York Times, nella sua sezione editoriale, ha accusato Trump di aver "aiutato Putin a fare la guerra" e ha invitato l'occidente a continuare a punire l'economia di guerra russa, ignorando il prezzo pagato dagli ucraini. Hillary Clinton ha dipinto Trump come un "burattino compiacente di Putin", avvertendo che il leader russo non si fermerà all'Ucraina e ipotizzando una spartizione del mondo in cui l'Europa perderebbe influenza. La storica Heather Cox Richardson ha definito Trump responsabile della distruzione dell'alleanza tra Washington e l'Europa, accusandolo di cercare arricchimento personale.

Impatto sui negoziati e futuro del conflitto

La proposta di Trump di accogliere un vertice a tre tra Russia, Cina e Stati Uniti, focalizzato sulle armi nucleari e non sull'Ucraina, rischia di marginalizzare ulteriormente la questione ucraina. L'approccio spregiudicato di Trump, combinato con la sua ammirazione per leader autoritari come Putin e Xi Jinping, potrebbe compromettere i negoziati anziché facilitarli. Offrire vantaggi a Mosca mentre si sabota Zelenskyj crea un clima di sfiducia impossibile da superare.

Nonostante la rabbia per le azioni di Trump, la realtà del conflitto rimane drammatica. La guerra ha avuto un impatto devastante sia sulla Russia sia sull'Ucraina, richiedendo una fine immediata. Gli alleati europei, che sostengono il peso maggiore degli aiuti a Kiev, dovrebbero assumere un ruolo guida nei futuri negoziati per garantire una pace stabile. L'atteggiamento di Trump rischia di isolare l'Occidente e di penalizzare gravemente la sovranità ucraina in un momento cruciale.