Donald Trump annuncia tasse severe contro aziende USA che costruiscono data center all'estero, colpendo Microsoft e Google mentre i mercati reagiscono al crollo tecnologico del 20 novembre.

Il presidente Donald Trump ha annunciato ufficialmente una nuova misura restrittiva volta a impedire alle aziende americane di costruire data center oltre i confini nazionali. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il 20 novembre, Trump ha dichiarato che non permetterà tali trasferimenti infrastrutturali per evitare che la Cina ne possa trarre vantaggio strategico. L'amministrazione americana ha minacciato di imporre una tassa enorme a qualsiasi corporation statunitense che decidesse di investire in strutture di calcolo nel Vecchio Continente o altrove.

Restrizioni Strategiche contro Pechino

La decisione di Trump nasce dalla preoccupazione che le imprese cinesi possano aggirare le attuali limitazioni all'export di semiconduttori avanzati. Attualmente, le aziende di Pechino affittano capacità di elaborazione presso data center situati in paesi terzi per accedere alla potenza di calcolo americana. Trump ha affermato esplicitamente durante l'evento del 20 novembre che non consentirà alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese. L'obiettivo è mantenere il controllo sulle infrastrutture digitali decisive per la competizione tecnologica globale.

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Reazioni dei Mercati Finanziari

La novità ha coinciso con una settimana particolarmente difficile per Wall Street. Il Nasdaq ha perso il 5,3% venerdì 20 novembre, cancellando tutti i guadagni accumulati nel 2026. L'S&P 500 ha ceduto il 3,7%, entrando in un territorio di correzione definito come oltre il 10% al di sotto dei massimi recenti. Gli investitori temono che la corsa alla costruzione di nuove infrastrutture stia procedendo più velocemente della crescita dei ricavi reali del settore.

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Impatto su Microsoft e Google

Colossi come Microsoft, Google e Amazon stanno sviluppando nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale proprio in Europa. Una possibile tassa sugli investimenti esteri delle big tech americane potrebbe rendere più costosa la realizzazione di nuovi data center. L'Unione europea cerca di rafforzare la propria capacità di calcolo mentre affronta questa pressione esterna. La sostenibilità degli enormi investimenti destinati al settore è stata messa sotto esame dai mercati finanziari.

Conseguenze per l'Europa e l'Industria

L'Italia e altri paesi europei potrebbero subire un rallentamento significativo nei progetti di digitalizzazione. La mappa dei cantieri esistenti e gli appalti a senso unico creano vulnerabilità economiche specifiche. Il settore dell'intelligenza artificiale richiede enormi quantità di elettricità, una risorsa che sta diventando critica. Non è ancora chiaro come l'amministrazione intenda applicare le nuove restrizioni o quale sarebbe l'entità esatta delle tasse annunciate dai funzionari di Trump.