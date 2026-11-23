Donald Trump ordina all'Esercito USA di fermare la detonazione a Middletown, Iowa. La Corte d'Appeso 8° Circuito revoca lo stop. Rob Sand e Kim Reynolds reagiscono.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato ufficialmente all'Esercito degli Stati Uniti di sospendere immediatamente i piani per far detonare un deposito degradato di esplosivi tossici contenenti azoturo di piombo nella contea rurale dell' Iowa. Questa decisione politica è stata presa con l'intento di cedere la competenza decisionale finale ai tribunali federali e al governatore eletto dello stato, Rob Sand, anziché procedere unilateralmente. La controversia riguarda la sicurezza pubblica e la gestione di materiali pericolosi a Middletown.

Revoca della Corte d'Appeso e Autorizzazione EPA

L'Ottava Corte d'Appeso del Circuito degli Stati Uniti ha concesso l'autorizzazione giudiziaria al piano di detonazione poche ore dopo l'ordine del presidente Trump. La corte ha revocato lo stop emesso il giovedì precedente, che aveva temporaneamente congelato il permesso rilasciato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) per la demolizione. Questa mossa legale rimuove l'ultimo ostacolo giuridico che bloccava l'operazione, permettendo all'Esercito di procedere con le operazioni tecniche programmate.

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Secondo l'EPA, una detonazione gestita con cura sarebbe molto meno rischiosa rispetto a un'esplosione incontrollata e spontanea del materiale pericolosamente instabile. L'agenzia ha segnalato che tale scenario accidentale diventa sempre più probabile man mano che il clima si raffredda nell'Iowa. Inoltre, qualsiasi tentativo di relocare i 68 fusti di stoccaggio comporterebbe rischi equivalenti di esplosione spontanea, rendendo la detonazione in loco l'unica opzione tecnicamente sicura.

Reazioni di Rob Sand e della Governor Kim Reynolds

Rob Sand, il governatore democratico eletto dell'Iowa che assumerà le sue funzioni solo nel gennaio successivo, ha pubblicato una dichiarazione su X respingendo la responsabilità decisionale a Donald Trump. Sand ha affermato che l'amministrazione dovrebbe basare la propria decisione sulle informazioni raccolte dai professionisti inviati mesi fa sul posto a Middletown. Ha sottolineato l'assenza di opzioni migliori e ha richiesto maggiore trasparenza su come la situazione si sia evoluto.

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La governatrice repubblicana uscente, Kim Reynolds, ha annunciato domenica l'attivazione del centro operativo di emergenza dell'Iowa per coordinare meglio gli sforzi tra agenzie statali e federali. La Reynolds ha dichiarato che proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini è la sua massima priorità, coinvolgendo attivamente lo stato nell'operazione federale per supportare l'Esercito e l'EPA. La sua azione mira a garantire che le esigenze della popolazione locale siano prese in considerazione durante le fasi preparatorie.

Dettagli Tecnici e Impatto Ambientale sulla Comunità

L'Esercito degli Stati Uniti ha previsto la detonazione di 68 fusti di stoccaggio contenenti quasi 10.000 libbre (4.500 chilogrammi) di azoturo di piombo degradato. Questo esplosivo chimico, utilizzato nelle munizioni militari, rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica se non gestito correttamente. I gruppi ambientali che hanno contestato il piano in tribunale hanno espresso forti preoccupazioni sulla possibilità che l'esplosione rilasci una nuvola di polvere tossica al piombo.

La nube tossica potrebbe estendersi ben oltre il sito di detonazione dell'Iowa Army Ammunition Plant, interessando case, colture agricole e bestiame nelle zone circostanti. Le preoccupazioni per la salute pubblica hanno scatenato un'ondata di indignazione pubblica quando i dettagli del piano sono emersi la settimana scorsa. L'operazione avviene in un contesto di crescente instabilità del materiale, rendendo critica la precisione delle procedure di smaltimento controllato.

Implicazioni Politiche e Prossimi Passi

La dichiarazione di Donald Trump su Truth Social ha apparentemente invertito la posizione del governo, che sabato aveva sostenuto la procedura di emergenza senza l'approvazione politica locale. Il presidente ha scritto che se l'Esercito non procedesse e si verificasse un incidente, il governatore eletto Rob Sand ne dovrebbe portare la responsabilità. Questa affermazione sposta il peso politico della decisione sui nuovi leader statali.

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Nonostante l'autorizzazione della corte, rimane incerto se l'Esercito procederebbe effettivamente senza l'assenso esplicito del governatore eletto. La situazione rimane in bilico tra la volontà federale di smaltire i materiali pericolosi e la sovranità decisionale dello stato dell'Iowa. I residenti di Middletown attendono con ansia le sviluppi finali, consapevoli dei rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di esplosivi tossici nelle loro vicinanze.