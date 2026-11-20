Donald Trump definisce straordinario il trilaterale USA-Cina-Russia. Accusa Biden, preme per pace Ucraina entro gennaio e minaccia tasse ai data center esteri.

Il presidente americano Donald Trump ha definito un "straordinario successo" il recente vertice trilaterale che ha riunito gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Durante una conferenza stampa tenutasi subito dopo il suo rientro, il leader statunitense ha celebrato la propria visita in Asia come una delle più efficaci nella storia degli Stati Uniti, sostenendo che il colloquio abbia generato sviluppi significativi.

Donald Trump ha dichiarato di essere tornato da una delle visite presidenziali più di successo in Asia nella storia americana. Il capo della Casa Bianca ha affermato con enfasi che durante il vertice sono avvenute "grandi cose", anche se non ha fornito dettagli specifici sulla natura di questi progressi diplomatici. La sua narrativa ha messo in luce l'importanza simbolica più che i contenuti tecnici degli accordi raggiunti.

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Simbolismo del vertice e controllo sull'AI

Un punto focale menzionato da Donald Trump riguarda l'intento condiviso con il leader cinese Xi Jinping di stabilire "paletti congiunti sull'intelligenza artificiale". Questa dichiarazione rappresenta l'unico aspetto concreto emerso dalla conferenza stampa, sottolineando la volontà di regolamentare una tecnologia strategica. Il presidente americano ha preferito concentrarsi sulla forma del summit, evidenziando come Xi Jinping abbia accolto simbolicamente il Paese americano piuttosto che lui personalmente all'aeroporto.

Donald Trump ha paragonato questo protocollo a quello utilizzato per il suo predecessore, Joe Biden, accusando il precedente governo di essere stato trattato con minor riguardo. La frase di Trump, secondo cui Xi Jinping non era andato ad accogliere "Sleepy Joe" mentre scendeva dall'aereo, ha rafforzato la sua immagine di leader che esalta il rispetto nazionale. Questa osservazione ha evidenziato la natura teatrale della sua analisi diplomatica, mettendo in ombra i possibili contenuti sostanziali del dialogo.

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Reportage sulla crisi ucraina e Iran

Riguardo al conflitto in Ucraina, Donald Trump ha riproposto la sua critica alla gestione della guerra da parte del Partito Democratico. Il presidente americano ha riferito che Vladimir Putin gli avrebbe assicurato di non aver lanciato l'attacco se lui fosse stato alla Casa Bianca. Ha affermato che la guerra è stata gestita male dal suo predecessore e che ora Mosca mostra segni di volontà di porre fine al conflitto.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'amministrazione Trump ha comunicato ai funzionari europei e ucraini il proprio desiderio di concludere un accordo di pace tra Kiev e Mosca entro l'inizio di gennaio. Questa tempistica crea tensione a Kiev, poiché le trattative avvengono prima che i democratici assumano il controllo del Congresso il 3 gennaio. Un funzionario ucraino ha espresso preoccupazione che Volodymyr Zelensky possa essere costretto ad accettare condizioni imposte da Mosca per accontentare i mediatori americani Jared Kushner e Steve Witkoff.

Posizioni nucleari e minacce economiche

Sul fronte nucleare, Donald Trump ha ribadito la determinazione degli Stati Uniti a impedire che l'Iran ottenga armi di distruzione di massa. Ha dichiarato che Teheran non avrà mai la bomba atomica e che gli americani non permetteranno la costruzione di una "bomba sporca". Queste parole pesano mentre crescono le indiscrezioni su un possibile nuovo attacco militare coordinato tra Israele e gli Stati Uniti contro l'Iran.

Donald Trump ha anche affrontato la questione interna, minacciando le aziende statunitensi che intendono costruire data center al di fuori degli Stati Uniti. Ha annunciato che queste strutture dovranno affrontare "una tassazione enorme", pur non fornendo dettagli specifici sul piano. Il presidente ha esortato gli americani a opporsi a questi progetti e a richiedere concessioni dagli sviluppatori che costruiscono centri di elaborazione dati nelle loro comunità.

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Tensione nella compagine di governo

L'atmosfera della conferenza stampa ha riflesso le dinamiche interne alla Casa Bianca, con una evidente tensione tra Donald Trump e i suoi possibili successori. Il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono rimasti immobili e tesi alle sue spalle, apparentemente esclusi dal flusso principale del discorso. Trump ha poi scherzato sul fatto che il nuovo capo di gabinetto Stephen Miller fosse stato più bravo di Vance e Rubio, sottolineando le divisioni potenziali per la successione.

Donald Trump ha inoltre espresso soddisfazione per le analisi di J.D. Vance sulla sconfitta delle elezioni di metà mandato, pur aggiungendo che l'Iran non deve ottenere armi nucleari. La sua retorica ha costantemente bilanciato l'elogio al rapporto con Putin e Xi Jinping con la minaccia di ritorsioni economiche. L'evento ha confermato la scarsa sostanza degli accordi, privilegiando la narrazione personale e la competizione politica interna.