Trump cerca di piegare a tre la Corte dell’Aia contro la sua visita di Stato

Il presidente russo Putin, che ha espresso sempre amicizia e sostegno a Trump, garantisce il suo supporto a una possibile collaborazione tra i tre leader, comprendendo quindi anche Xi, contro la Corte penale internazionale dell’Aia.

Un accordo strategico stretto. Il Financial Times: Trump cerca di piegare a tre nella Corte dell'Aia contro la sua visita di Stato che segue di pochi giorni e si trova a guidare nuovamente la capitale cinese, che si è ritrovata praticamente senza soluzione di continuità al centro del mondo e della politica internazionale.

Oggi il zar vedrà il presidente Xi Jinping per riaffermare lo stato ‘solido e proficuo’ delle relazioni tra i due Paesi, che, manco a farlo apposta, festeggiano i 30 anni dalla firma del patto di ‘partnership strategica’





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