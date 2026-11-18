L'amministrazione Trump ha richiesto alla Corte Suprema di mantenere la revoca del TPS per i migranti venezuelani. Terza battaglia legale per fermare le espulsioni e il ripristino delle protezioni.

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha presentato mercoledì una richiesta urgente alla Corte Suprema degli Stati Uniti per mantenere in vigore la decisione governativa di revocare le protezioni umanitarie contro l'espulsione di centinaia di migliaia di migranti venezuelani presenti nel territorio nazionale. Questa mosca strategica rappresenta il terzo accesso diretto di questo specifico contenzioso al massimo organo giudiziario della nazione, segnando un'intensificazione delle tensioni legali tra il potere esecutivo repubblicano e il sistema giudiziario federale.

Nuova richiesta della giustizia federale

Il Dipartimento di Giustizia ha depositato una domanda di emergenza che mira a bloccare nuovamente una sentenza emessa da un giudice federale, la quale sosteneva che le autorità non avessero l'autorità legale per terminare lo Status di Protezione Temporanea, noto come TPS, concesso ai migranti durante l'era dell'ex presidente Joe Biden. La richiesta arriva in un momento critico del calendario giudiziario, poiché la sentenza del giudice Edward Chen, operante nel distretto federale di San Francisco, è prevista per entrare in vigore venerdì prossimo, a meno che un tribunale d'appello o la Corte Suprema non intervengano per sospendere nuovamente l'effetto della sentenza stessa.

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Impatto immediato sui migranti detenuti

Secondo le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Dipartimento di Giustizia, in assenza di un intervento giudiziario tra la data odierna e il 20 novembre, il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti sarà costretto a ripristinare lo status TPS per centinaia di migliaia di cittadini venezuelani, dopo una pausa di diciannove mesi. Questa reintroduzione automatica del TPS avrebbe conseguenze operative immediate e drastiche: l'espulsione di centinaia di persone che avevano già ricevuto ordini di rimozione definitiva verrebbe bloccata e il governo sarebbe obbligato a rilasciare immediatamente circa 1.800 venezuelani attualmente detenuti dalle autorità di immigrazione.

Posizioni contrastanti e precedenti storici

I querelanti che hanno sfidato le azioni dell'amministrazione Trump, inclusi i titolari di TPS e un gruppo di advocacy, hanno accusato il governo di aver causato gravi danni umani nell'intervallo tra le precedenti interventi della Corte Suprema. Sostenendo che i titolari di TPS venezuelani siano stati detenuti, separati dai figli cittadini americani e deportati in Venezuela o addirittura in cosiddetti "terzi paesi" privi di legami, hanno denunciato la durezza delle misure attuali. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio, considerando che la Corte Suprema ha già sostenuto nel giugno 2025 le azioni separate dell'amministrazione Trump che ponevano fine al TPS per centinaia di migliaia di Haitiani e Siriani, confermando così l'approccio restrittivo verso l'immigrazione del presidente repubblicano.

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Storia delle designazioni e ruolo di Kristi Noem

Lo Status di Protezione Temporanea è una designazione speciale che permette ai migranti provenienti da paesi colpiti da guerre, disastri naturali o altre catastrofi di vivere e lavorare negli Stati Uniti quando è pericoloso per loro fare ritorno nei loro paesi d'origine. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti avverte attualmente i cittadini di riconsiderare i viaggi in Venezuela a causa di rischi elevati legati alla criminalità, ai rapimenti e a una fragile infrastruttura sanitaria. L'amministrazione Biden, guidata dal democratico Joe Biden, aveva designato il Venezuela per il TPS nel 2021 e nuovamente nel 2023, citando repressione politica, collasso economico e crisi sanitarie come motivazioni principali.

Prossimi step e argomentazioni legali

Pochi giorni prima del ritorno di Donald Trump alla carica presidenziale, l'amministrazione Biden aveva annunciato un'estensione della designazione del 2023 fino all'ottobre 2026. Tuttavia, la ex Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, nominata da Trump, ha rescisso questa estensione e ha proceduto a porre fine alle designazioni TPS, sostenendo che tali protezioni fossero destinate a essere temporanee per definizione. La sentenza di Chen, successivamente confermata dal Nono Circuito degli Stati Uniti con sede a San Francisco, era stata già sospesa dalla Corte Suprema ad ottobre 2025 su richiesta dell'amministrazione, ma tale sospensione è scaduta questo mese, portando alla terza richiesta di intervento immediato per stabilire la legalità delle espulsioni in corso.