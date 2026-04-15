Trump, Chiesa e la Lotta al Cancro: Nuove Sfide e Speranze

Analisi delle tensioni tra la Chiesa e le politiche di Trump, con un focus sulle azioni concrete. Aggiornamenti cruciali su una promettente cura contro il cancro al pancreas.

Purtroppo per alcuni, non si tratta solo di pronunciare preghiere o rassicurare il Papa. Qui non sono in discussione le semplici offese di Trump , ma le sue azioni concrete. Le politiche del presidente americano e del suo vice, l'impegno verso i più vulnerabili, la difesa dei valori cristiani, l'accoglienza e il sostegno a chi fugge da guerre, fame e torture, rappresentano le ragioni principali di una rottura ormai consolidata. Questa rottura, iniziata con l'illusione di aver annullato Francesco, di aver controllato il Conclave e persino la Santissima Trinità, dimostra ancora una volta la volgarità e l'improvvisazione che guidano ogni azione del governo Trump .

Da allora, abbiamo assistito a un'escalation del genocidio a Gaza, a violazioni del diritto internazionale, ai bombardamenti su Beirut e a un confronto acceso con l'Iran, una civiltà definita da Trump stessa come da distruggere. A ciò si aggiunge il deliberato attacco alle organizzazioni internazionali, al multilateralismo e alle agenzie di solidarietà e soccorso, valori distanti non solo dalla visione di Leone, ma anche dalla dottrina sociale della Chiesa. Le conseguenze di queste azioni non saranno facilmente superabili. Siamo entrati in una nuova era nei rapporti tra gli imperi e la Chiesa cattolica. Chi desidera sinceramente prendere le distanze deve condannare non le parole, ma le azioni.

Le offese più gravi risiedono nelle mani macchiate di sangue, nelle stragi, nel riarmo, nella negazione del diritto internazionale e nel disprezzo per la vita umana, specialmente quando si manifestano nell'alleanza tra Trump, Putin e Netanyahu, costantemente sostenuta dal governo Meloni. Questo include anche il momento in cui la presidente Meloni invocava il premio Nobel per la pace per Trump. Tali atti e scelte hanno contribuito a rafforzare Trump e ad esaltare i suoi istinti peggiori. Chi desidera realmente separarsi da questa linea politica non deve esprimere solidarietà a parole, ma rompere con le azioni di coloro che hanno spinto il mondo oltre la “Terza guerra mondiale a pezzi” profetizzata da Francesco. Il presidente Usa, in un'intervista al Corriere della Sera, dichiara che l'Italia non vuole essere coinvolta, nonostante l'importanza dell'America per l'Italia. Schlein esprime solidarietà alla premier, mentre Conte accusa Meloni di ambiguità.

Milano, 14 aprile (Adnkronos Salute) – Nuove speranze nella lotta contro il cancro al pancreas emergono da una pillola sperimentale che, in fase 3, ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti con tumore metastatico rispetto alla chemioterapia. I dati sono stati resi noti dall'azienda californiana Revolution Medicines, specializzata nello sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras.

Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib, il primo farmaco di una nuova classe di inibitori di Ras, in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati. Il farmaco, somministrato per via orale una volta al giorno, ha prodotto miglioramenti significativi nella sopravvivenza libera da progressione della malattia e nella sopravvivenza globale rispetto alla chemioterapia citotossica standard somministrata per via endovenosa. Nell'intera popolazione dello studio, il farmaco ha dimostrato una sopravvivenza globale mediana di 13,2 mesi rispetto ai 6,7 mesi della chemioterapia, con un hazard ratio di 0,40 (p< 0,0001).

Daraxonrasib è risultato generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza gestibile e senza nuovi segnali di sicurezza. Sulla base dei risultati di questa prima analisi intermedia, tutti i risultati relativi agli endpoint di sopravvivenza sono considerati definitivi. Revolution Medicines intende presentare i nuovi dati alle autorità regolatorie globali, inclusa la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, con una futura richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo farmaco nell'ambito del programma pilota Commissioner's National Priority Voucher. La compagnia presenterà i risultati del trial al congresso 2026 dell'Asco, l'American Society of Clinical Oncology.

Il carcinoma pancreatico è il tumore più dipendente dal sistema Ras, con oltre il 90% dei pazienti che presentano forme causate da mutazioni nelle proteine Ras. Queste mutazioni contribuiscono all'aggressività del cancro. Daraxonrasib, un inibitore multiselettivo delle proteine Ras(On), rappresenta un approccio mirato contro un ampio spettro di driver oncogenici di Ras. Per i pazienti con carcinoma pancreatico metastatico, sono urgentemente necessarie nuove opzioni terapeutiche per aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita.





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