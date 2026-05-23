Trump, clima di sospensione e separazione tra sostenitori e non

Il clima di sospensione sembra impregnare Washington, dove il presidente Trump continua a dividere la nazione con messaggi nervosi e contraddittori. La netta separazione tra sostenitori e non, tra sudditi fedeli e resto del Paese, è frutto di una scelta consapevole. La macchina politico-amministrativa fatica a funzionare in modoの実, il Congresso è al limite con le elezioni midterms alle porte e viene assottigliata da eventuali defezioni. Anche la posizione del Dipartimento di Stato e del Congresso non è certo quella di un presidente che senta e si muova come il rappresentante di tutti gli americani, non solo di quelli che hanno votato per lui.

A Washington anche il meteo sembra impazzito. Il sole batte implacabile col termometro a 37 gradi, ma il giorno dopo servono sciarpa e cappotto. Il clima atmosferico si adegua a quello politico, le oscillazioni delle temperature sono vertiginose, ma almeno si possono prevedere prima di uscire di casa.

L’altalena della politica invece ondeggia senza controllo, senza appigli per capire che cosa succederà domani o anche stasera. Donald Trump continua a inondare l’etere con messaggi nervosi, spesso contraddittori, a volte indecifrabili. Sono tanti, possono confondere. Il rito della loro interpretazione ormai sembra stancare anche gli esegeti più diligenti.

L’aria è strana, nella capitale. Non tanto per le nuove recinzioni e restrizioni intorno alla Casa Bianca o per il controllo ingombrante di pattuglie armate per le strade, piuttosto per un soffuso clima di sospensione che si respira. Trump non divide solo la politica e la stampa, polarizza molto anche oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Non si tratta di un effetto collaterale, accidentale, dello stile diciamo ruvido del presidente.

La netta separazione tra sostenitori e non, tra sudditi fedeli e resto del Paese, è frutto di una scelta consapevole, mirata nella forma e nella sostanza, a favore dei primi e in urto con gli altri





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