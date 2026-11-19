Donald Trump conferma che un suo assistente ha discusso con Pechino la detenzione di Youlin Chen e Min Zin. La situazione diplomatica resta tesa tra Washington e la Cina.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Reuters giovedì che un suo collaboratore ha discusso con i funzionari cinesi i casi di due cittadini americani, Youlin Chen e Min Zin, ritenuti ingiustamente detenuti da Pechino. Trump ha rilasciato queste informazioni mentre si trovava a bordo di un aereo di ritorno a Washington dopo il vertice a Shenzhen.

Dettagli Diplomatici e Contatti a Shenzhen

La chiamata con i giornalisti è avvenuta mentre il presidente americano volava verso la capitale statunitense, provenendo dal summit tenutosi a Shenzhen dove ha incontrato i leader cinese e russo. Questa dichiarazione arriva dopo settimane di pressioni da parte di alcuni legislatori repubblicani che avevano sollecitato un intervento più diretto per ottenere il rilascio dei due uomini.

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Youlin Chen, un sismologo di origine cinese specializzato nel rilevamento dei test nucleari nordcoreani, è sotto custodia cinese dal novembre 2024. D'altra parte, Min Zin, un ricercatore esperto in temi relativi alla Birmania, è stato arrestato nel sud-ovest della Cina durante una visita nel mese di giugno scorso. Entrambi i casi rappresentano un punto focale nel dialogo bilaterale in corso.

Posizioni di Rubio e Reazioni di Pechino

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha designato ufficialmente entrambi gli uomini come detenuti ingiustamente, una mossa che eleva il loro rilascio a priorità assoluta per il governo federale degli Stati Uniti. Questa classificazione legale intende accelerare le procedure diplomatiche per la loro liberazione immediata.

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Pechino, tuttavia, si mantiene ferma sulla sua posizione legale affermando che la Repubblica Popolare Cinese non riconosce tale designazione. Le autorità cinesi sostengono che i casi di detenzione siano gestiti esclusivamente in conformità con le leggi nazionali e le procedure giudiziarie locali, rifiutando di considerare le ingerenze esterne nelle faccende interne.

Nonostante le rassicurazioni, Trump ha riconosciuto che la questione rimane delicata. Ha menzionato di aver ricevuto numerose richieste da parte di famiglie e gruppi di difesa dei diritti umani di intercedere per i propri connazionali incarcerati all'estero, sottolineando la complessità del contesto geopolitico attuale.

Impatto Reale e Prospettive Future

Da quando Donald Trump ha iniziato il suo secondo mandato nel gennaio 2025, il bilancio dei cittadini americani liberati da governi stranieri include numeri significativi. Secondo gli ufficiali statunitensi, sono state rilasciate 115 persone, un dato che il presidente ha citato come prova dell'efficacia della sua strategia diplomatica aggressiva.

Inoltre, il Belarus ha liberato centinaia di prigionieri politici, inclusi almeno 148 casi direttamente legati alle negoziazioni con l'inviato speciale John Coale e l'amministrazione Trump. Un altro gruppo di 250 prigionieri è stato liberato nel marzo scorso attraverso un'amnistia concordata durante questi stessi intensi negoziati.

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Le attiviste per i diritti umani, inclusa la moglie di Youlin Chen, Youfang Rong, avevano espresso forte preoccupazione per la sorte del ricercatore. Ella ha riferito che Chen è stato interrogato oltre 100 volte riguardo al suo lavoro, che è finanziato dal governo USA e risulta pubblicamente disponibile.

Chen è stato accusato di spionaggio il 1º maggio 2025. Sua moglie ha dichiarato di sperare che il governo cinese risolva la questione prima che Xi Jinping visiti Florida a dicembre. La situazione attuale mantiene alta la tensione tra Washington e Pechino, mentre le trattative continuano per garantire la sicurezza dei cittadini americani all'estero.