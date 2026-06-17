Trump: Colloqui positivi con Putin e Zelenskiy al G7, ma cauto su sanzioni e responsabilità

Il presidente americano Donald Trump ha riferito di aver avuto discussioni costruttive sia con il leader russo Vladimir Putin che con quello ucraino Volodymyr Zelenskiy durante il vertice del G7 in Francia. Trump si è mostrato evasivo quando interrogato sulla responsabilità di Putin nel conflitto e ha condizionato l'imposizione di future sanzioni alla Russia all'andamento del prezzo del petrolio, che ha definito in forte calo. Il presidente ucraino ha presentato ai leader occidentali i successi delle incursioni di droni in territorio russo come prova del miglioramento della situazione sul campo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì di aver avuto colloqui positivi sia con il presidente russo Vladimir Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a margine del vertice del G7 tenutosi a Evian-les-Bains, in Francia.

L'incontro del G7 è stato teatro di un dialogo serrato sullo scenario geopolitico internazionale, in particolare concentrato sulla crisi ucraina. Zelenskiy, accompagnato dai suoi alleati europei, ha presente il caso ucraino con l'obiettivo di convincere Trump riguardo al miglioramento della situazione militare sul campo, evidenziando il successo delle operazioni con droni che hanno colpito obiettivi in profondità nel territorio russo.

Questa strategia, secondo il presidente ucraino, dimostra la capacità di contrattaccare e di alterare l'equilibrio delle forze, suggerendo una potenziale svolta nel conflitto. Tuttavia, Trump, pur confermando la bontà dei colloqui, si è mostrato cauto nel rilasciare dichiarazioni che potessero pregiudicare il processo negoziale in corso. A una domanda specifica sulla responsabilità di Putin nel conflitto, ha risposto con evasività: 'Beh, non voglio commentare la questione, perché sto cercando di risolvere la situazione, e questo non rende le cose facili'.

La sua posizione riflette un approccio pragmatico e diplomatico, finalizzato a mantenere canali aperti con entrambe le parti. Parallelamente, il tema delle sanzioni è stato affrontato con analogo riserbo. Trump ha indicato che l'amministrazione statunitense sta valutando l'imposizione di nuove misure restrittive contro la Russia, ma ha collegato questa eventualità all'andamento del prezzo del petrolio, notando che 'il petrolio sta davvero crollando'.

Questa affermazione suggerisce che la decisione potrebbe essere influenzata dalle fluttuazioni del mercato energetico globale, che potrebbero indebolire l'economia russa e quindi ridurre la necessità di sanzioni aggiuntive. Il vertice del G7, che riunisce le principali economie avanzate, ha quindi fornito un palcoscenico per un complesso balletto diplomatico. Da un lato, l'Europa e l'Ucraina cercano di rinsaldare il sostegno degli Stati Uniti, tradizionalmente garante della sicurezza atlantica.

Dall'altro, l'amministrazione Trump sembra orientata a una strategia che combini pressione economica e negoziazione diretta, forse con l'obiettivo di accelerare una conclusione del conflitto che veda un ritorno alla stabilità. La presenza congiunta di Trump, Macron e Zelenskiy in una sessione di lavoro ha simboleggiato un momento di cooperazione trilaterale, sebbene le divergenze di fondo tra Washington e i suoi alleati europei rimangano su temi come la durata del supporto militare e i termini di una pace duratura.

Inoltre, la scelta del resort lacustre di Evian-les-Bains, un luogo storicamente associato alla diplomazia informale, ha favorito un clima di riservatezza e Focus sui temi cruciali. Il contesto del 2026 vede un conflitto ucraino entrato in una fase di logoramento, con entrambe le parti che cercano di rafforzare la propria posizione in vista di eventuali colloqui di pace.

Le incursioni di droni ucraine in territorio russo rappresentano una tattica efficace per colpire infrastrutture critiche e morale, mentre la Russia risponde con una guerra di logoramento. In questo scenario, la mediazione internazionale diventa fondamentale. Il ruolo degli Stati Uniti rimane determinante, nonostante le dichiarazioni ambigue di Trump, che sembra voler tenere separate le questioni umanitarie e di sovranità dall'obiettivo più ampio di un accordo.

La sua cautela nel definire Putin come 'più responsabile' è significativa: evita di addossare colpe, mantenendo un atteggiamento neutrale che potrebbe facilitare un dialogo diretto. D'altro canto, l'Europa, guidata da Macron, spinge per una posizione più intransigente verso Mosca, auspicando sanzioni più severe e un sostegno militare duraturo all'Ucraina. Il vertice del G7, quindi, ha evidenziato le tensioni tra un approccio basato sulla forza e uno basato sulla negoziazione.

Gli effetti economici del conflitto, specialmente sul mercato energetico, sono al centro delle preoccupazioni. Il crollo del prezzo del petrolio, citato da Trump, potrebbe derivare da una serie di fattori, tra cui la produzione aumentata da parte dei paesi non-OPEC, la domanda rallentata globale e forse le stesse incursioni ucraine su impianti energetici russi. Questo scenario economico complica i calcoli di Mosca, che dipende fortemente dalle esportazioni di idrocarburi.

Pertanto, le sanzioni potrebbero rivelarsi meno necessarie se il prezzo del greggio rimane basso, un aspetto che Trump sembra sottolineare per giustificare una possibile non applicazione di nuove misure. Tuttavia, per i Paesi europei, le sanzioni sono anche una questione di principio, volta a isolare la Russia a livello internazionale e a impedire che aggiri le restrizioni esistenti.

Il comunicato finale del G7 probabilmente rifletterà un linguaggio diplomatico che tenta di mediare tra queste posizioni, parlando di 'impegno per la sovranità dell'Ucraina' e di 'costruire le condizioni per una pace giusta', senza specificare mezzi e tempistiche. La traduzione italiana del testo originale, effettuata con strumenti automatici, mantiene il senso generale ma potrebbe non catturare tutte le sfumature del discorso politico.

Ad esempio, la frase 'it's really tumbling' resa con 'sta davvero crollando' enfatizza la caduta libera dei prezzi, ma potrebbe suonare meno tecnica rispetto a 'sta precipitando' o 'si sta fortemente riducendo'. Similmente, 'good talks' tradotto con 'colloqui positivi' è corretto, ma in contesto diplomatico si potrebbe usare 'colloqui costruttivi'.

Nonostante queste piccole imperfezioni, il messaggio complessivo è chiaro: gli Stati Uniti stanno valutando tutte le opzioni, con un occhio al mercato petrolifero e l'altro alla necessità di non ostacolare un possibile accordo di pace. Il presidente ucraino, dal canto suo, cerca di sfruttare ogni occasione per dimostrare che l'Ucraina può vincere sul campo, con l'obiettivo di negoziare da una posizione di forza.

Il vertice di Evian rappresenta quindi un altro tassello nel complesso mosaico della diplomazia internazionale sul conflitto ucraino, con attori multipli e interessi divergenti. La copertura mediatica internazionale ha messo in luce le immagini dei tre presidenti seduti insieme, un'icona della cooperazione apparente, mentre dietro le quinte le trattative sono più complicate. Il futuro vedrà se l'approccio cauto di Trump porterà a un cessate il fuoco o se invece rischierà di indebolire l'asse transatlantico.

Per ora, la sostanza è che il G7 ha confermato il sostegno all'Ucraina, ma senza dettagliare come, e ha lasciatoampa spazio a interpretazioni diverse su sanzioni e negoziati. L'articolo originale di Reuters, scritto in inglese, è stato tradotto in italiano per una diffusione più ampia, ma i lettori devono essere consapevoli che le citazioni dirette potrebbero non essere perfettamente equivalenti all'originale.

In ogni caso, il nucleo informativo rimane: Trump ha parlato con Putin e Zelenskiy, si dice ottimista sui colloqui, ma evita di prendere posizioni nette, e collega le decisioni sulle sanzioni all'andamento del petrolio. Questo è quanto emerso dal vertice del G7 nel giugno 2026





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