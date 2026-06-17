Trump: Colloquio positivo con Modi e accordi commerciali in corso al G7

Il presidente Trump ha riferito di un incontro costruttivo con il premier indiano Modi durante il vertice del G7 in Francia, annunciando progressi nei negoziati commerciali e ribadendo l'impegno difensivo degli Stati Uniti verso l'India.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, durante il vertice del G7 a Évian-les-Bains, in Francia, di aver avuto un colloquio positivo con il primo ministro indiano Narendra Modi e che i due paesi stanno lavorando su accordi commerciali .

L'incontro bilaterale, avvenuto il 17 giugno 2026, è stato l'occasione per ribadire la solidità della partnership strategica tra Washington e Nuova Delhi, soprattutto in materia di difesa. Trump, rispondendo a una domanda sui rapporti di sicurezza, ha affermato: Se l'India venisse attaccata, gli Stati Uniti sarebbero pronti ad aiutarla, e se qualcuno attaccasse Modi personalmente, gli Usa interverrebbero.

Ha tuttavia aggiunto un caveat legato a possibili cambiamenti politici futuri in India, sottolineando che la posizione americana potrebbe dipendere dallidentità del futuro leader indiano. LIndia da mesi sollecita una visita di Trump nel subcontinente, forse nellambito di un summit più ampio che coinvolga anche Giappone e Australia, rafforzando il cosiddetto Quad.

Le dichiarazioni di Trump al G7 evidenziano la crescente importanza geopolitica dellIndia come contrappeso alla Cina e la volontà di mantenere un forte impegno militare ed economico nella regione Indo-Pacifico. I colloqui commerciali potrebbero riguardare la riduzione di dazi e barriere non tariffarie, settori come energia, difesa e tecnologia, in un momento in cui gli Stati Uniti cercano di diversificare le proprie partnership commerciali.

La notizia è stata riportata da un team di corrispondenti Reuters, con Steve Holland dalla Francia e diversi reporter da Washington, e curata dagli editor Michelle Nichols e Caitlin Webber. Larticolo integrale originale, ripreso anche in italiano, è stato tradotto automaticamente con DeepL per una diffusione rapida, ma le versioni definitive saranno revisionate da traduttori professionisti





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