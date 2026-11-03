Trump comizio Lincoln Memorial e elezioni midterm: le promesse infrastrutturali

Donald Trump parla diReflecting Pool e elezioni di metà mandato al Lincoln Memorial. Il presidente USA difende la politica economica USA e denuncia le minacce estere durante il discorso finale.

Donald Trump ha tenuto il suo discorso di chiusura per le elezioni di metà mandato dal Lincoln Memorial, concentrandosi prevalentemente sui progetti infrastrutturali piuttosto che sui temi politici tradizionali. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha dedicato gran parte dell'intervento a illustrare la ristrutturazione della Reflecting Pool, un simbolo architettonico della capitale Washington che è stato oggetto di numerose dispute pubbliche e critiche.

La disputa sulla Reflecting Pool di Washington

La Reflecting Pool, situata alle spalle del presidente durante il comizio, ha subito due precedenti tentativi di ristrutturazione che Donald Trump ha definito fallimentari. In una occasione la vasca si è riempita di alghe verdi, mentre in un'altra il rivestimento verniciato con il colore blu americano si è scrostato rapidamente. Il presidente ha attribuito questi danni ai vandali, mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sostenuto che i lavori eseguiti in precedenza erano stati effettuati in modo superficiale e privo di durabilità sufficiente.

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Durante la presentazione al pubblico, Donald Trump ha indossato il suo distintivo cappellino bianco con la scritta Usa in rosso e ha mostrato dieci immagini comparative. Queste fotografie evidenziavano lo stato precedente dell'area rispetto alla proposta di rinnovamento che il leader repubblicano intende implementare. Nel corso della spiegazione tecnica, il presidente ha scherzato sulla possibilità di intitolare la struttura con il suo nome personale, confermando la sua forte identificazione con l'opera pubblica.

Progetti per la capitale e l'arco commemorativo

Oltre alla piscina, Donald Trump ha presentato altre grandi iniziative urbane per la città di Washington, inclusa la costruzione di un arco monumentale. Il leader ha paragonato la sua proposta all'Arco di Trionfo di Parigi, suggerendo che l'opera diventerà un nuovo punto di riferimento internazionale nella capitale. La visione del presidente include anche la creazione di un campo da golf pubblico, che intende donare alla comunità locale per aumentare l'attrattività ricreativa della zona.

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Un altro elemento chiave del piano di Trump è il Giardino nazionale degli eroi americani, un progetto che prevede l'installazione di centinaia di statue. Queste sculture rappresenteranno personaggi illustri che hanno contribuito alla grandezza della nazione, secondo la narrativa storica promossa dall'amministrazione attuale. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere Washington nuovamente bella e dignitosa, migliorando l'estetica urbana attraverso simboli patriottici permanenti.

Focus sulle elezioni e minacce estere

Dopo venti minuti di esposizione sulle infrastrutture, il discorso di Donald Trump si è spostato sulle elezioni di metà mandato. Il presidente ha definito questi appuntamenti elettorali come i più importanti della storia nazionale, esortando i sostenitori a votare per impedire la vittoria di quelle che lui definisce forze ostili al paese. Ha menzionato specificamente jihadisti e comunisti democratici come minacce dirette che i elettori devono contrastare alle urne.

Trump ha affermato che il paese sta vivendo un boom economico senza precedenti, attribuendo la crescita anche all'imposizione di dazi doganali che, secondo le sue dichiarazioni, hanno generato miliardi di dollari di entrate statali. Sul tema del caro benzina, il presidente ha annunciato la ricerca di un accordo con l'Iran. Ha sottolineato che il prezzo del petrolio è sceso di dieci dollari, un calo che lui definisce storico e in continua evoluzione verso il ribasso.

Influenza sul voto e sconfitte giudiziarie

Nelle fasi finali, Donald Trump ha tentato di influenzare il voto negli stati chiave attraverso la piattaforma Truth. Ha attaccato il candidato Dan J. Sullivan Jr. in Alaska, insinuando irregolarità legali, e si è rivolto contro il candidato socialista Abdul El-Sayed in Michigan, lanciando accuse personali gravi contro il suo profilo pubblico. Queste mosse mirano a mobilizzare la base repubblicana in contesti dove i sondaggi prevedono perdite significative per il suo partito.

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A poche ore dal termine del discorso, Trump ha subito una sconfitta legale significativa. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta del governo di non conteggiare venti mila voti per corrispondenza in California. L'istanza riguardava elettori accusati di non essere cittadini americani, ma la decisione della giustizia ha inviato un chiaro messaggio sull'indipendenza delle istituzioni democratiche rispetto alle pressioni politiche dirette del presidente.