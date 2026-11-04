Trump concede visto a madre di Javits Frimpong per funerale a New York

Il presidente Donald Trump ha autorizzato il visto per Doris Adu Gyamfi, madre di Javits Frimpong ucciso nel Bronx. Il Ghana chiede giustizia.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto direttamente per concedere un visto alla madre di un adolescente ghanese ucciso a New York, consentendole di partecipare al funerale del figlio. Questa decisione politica ha facilitato il viaggio di Doris Adu Gyamfi dall'Aeroporto Internazionale di Accra verso gli Stati Uniti, risolvendo un ostacolo burocratico che aveva minacciato di separare la famiglia dal momento del lutto.

Intervento presidenziale e visto concesso

Doris Adu Gyamfi è partita mercoledì diretto verso gli Stati Uniti dopo che il leader americano ha firmato l'autorizzazione necessaria per il suo ingresso nel territorio nazionale. La concessione del visto rappresenta una svolta immediata nella vicenda, permettendo alla donna di riunirsi agli altri familiari già presenti per piangere la perdita del ragazzo quindicenne. L'azione di Trump è stata presa su richiesta esplicita avanzata nelle scorse ore, dimostrando una volontà politica di dare risposta umanitaria a una tragedia internazionale.

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Rapporto telefonico con il sindaco di New York

L'intervento decisivo del presidente Trump è avvenuto immediatamente dopo una telefonata avvenuta con il sindaco di New York Zohran Mamdani. Durante questa conversazione, il primo cittadino della grande mela americana ha sollecitato l'aiuto del capo di Stato per sbloccare la situazione visumistica. Mamdani ha chiesto specificamente di permettere alla madre di Javits Frimpong di entrare negli Stati Uniti insieme ai parenti per assistere alle cerimonie funebri, sottolineando l'urgenza della presenza familiare in questo momento critico.

Dettagli sulla morte di Javits Frimpong

Javits Frimpong, un adolescente di quindici anni originario del Ghana, è stato fatalmente colpito a colpi di pistola da aggressori non identificati il 29 ottobre scorso. L'omicidio si è verificato nel distretto del Bronx, a New York City, mentre il ragazzo stava percorrendo la strada per recarsi a scuola. Una dichiarazione ufficiale rilasciata il 30 ottobre dal Ministero degli Affari Esteri del Ghana ha confermato i tragici eventi, descrivendo la scena come un attacco violento contro un giovane studente innocente.

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Secondo quanto riportato dall'Associated Press, Frimpong viveva con il padre dopo essersi trasferito negli Stati Uniti dal Ghana lo scorso anno. La sua vita era incentrata sullo studio e sull'aspirazione a diventare medico, un sogno interrotto bruscamente dalla violenza urbana. La famiglia ha espresso profonda tristezza per questa perdita prematura, ricordando le ambizioni accademiche del ragazzo prima dell'attacco fatale nel quartiere newyorkese.

Richiesta di giustizia e indagine del Ghana

Grazie ai funzionari degli affari esteri che l'hanno accompagnata all'aeroporto, Doris Adu Gyamfi ha dichiarato chiaramente la sua posizione: vuole giustizia per suo figlio, senza ulteriori richieste. La sua affermazione riflette il desiderio di vedere i responsabili portati davanti alla legge piuttosto che cercare vendetta privata. Le autorità ghanesi hanno chiamato per un'indagine approfondita sui fatti, esortando ufficialmente le autorità di New York a consegnare alla giustizia coloro che sono ritenuti responsabili dell'omicidio. Questo appello diplomatico sottolinea l'importanza di un processo equo e trasparente per chiudere la vicenda con la verità legale.