Trump contro la Chiesa: Lo Scontro che Divide l'America

Donald Trump lancia attacchi alla Chiesa di Roma, sollevando interrogativi sulla lealtà dei suoi sostenitori religiosi. L'articolo analizza le possibili conseguenze politiche di questa sfida e il futuro del rapporto tra Trump e la base elettorale cristiana.

Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. Chissà se Donald Trump è a conoscenza di questo vecchio adagio italiano. Probabilmente no, dal momento che nelle ultime ore ha lanciato attacchi alla Chiesa di Roma, prendendo di mira il Pontefice, e ha condiviso un'immagine in cui si paragona a Gesù. In passato, per molto meno, sarebbe scattata una scomunica. Oggi, invece, l'ipotesi di uno scisma appare remota e lo stesso Papa Francesco, citato nell'articolo come Leone XIV, ha dichiarato di non voler avviare un dibattito con Donald Trump .

Tuttavia, la questione non si chiude qui, e l'impatto delle parole di Trump sull'elettorato MAGA suscita ancora molte incertezze. Questo perché la base trumpiana è profondamente religiosa e cristiana, anche se non totalmente cattolica, e perché una parte significativa dei cattolici statunitensi si identifica con il movimento MAGA. Sorge quindi spontanea la domanda: se gli elettori cattolici fossero chiamati a scegliere tra il loro leader politico e la Chiesa di Roma, quale opzione preferirebbero? E, per la base cristiana, anche non cattolica, del Presidente, è tollerabile che il presidente diffonda un'immagine di sé che richiama una figura sacra come Cristo? La risposta non è scontata.

La storia ci insegna a non sottovalutare la capacità di Trump di uscire vittorioso da situazioni complesse come questa, anche contro la logica e contro le evidenze fattuali: è il miliardario che, scendendo da una scala mobile dorata, si è autoproclamato portavoce dei poveri e degli ultimi; è il divorziato che ha conquistato il cuore della destra religiosa americana, tradizionalmente incline a giudizi severi; è il presidente che, dopo aver minacciato un funzionario della Georgia - con tanto di registrazione audio - di 'trovargli 10 mila voti', ha accusato, e tuttora accusa, Joe Biden di aver rubato le elezioni; è l'uomo del 6 gennaio e dei 'patrioti dell'amore' che è riuscito a farsi rieleggere alla guida della Repubblica che volevano rovesciare. Eventi che avrebbero trasformato qualsiasi altro politico in un emarginato, e che invece hanno reso Trump sempre più influente. Una resilienza che dimostra come e quanto Trump abbia sovvertito le regole della politica, riuscendo a costruire una base elettorale non particolarmente estesa, ma estremamente solida, che lo sostiene incondizionatamente, anche a costo di contraddire i suoi stessi principi e le prove.

Alla luce di ciò, lo scontro tra Trump e la Chiesa di Roma assume un interesse particolare, perché rende esplicito ciò che da tempo, tra analisti e giornalisti, è stato ipotizzato: il fatto che Trump sia riuscito a piegare alla sua volontà, o alla sua narrazione, la realtà, creando un culto, più che un semplice movimento, in cui una parte considerevole dell'elettorato è convinta che Trump sia stato scelto da Dio, convinzione che sarebbe confermata anche dal fallito attentato a Butler, e un'altra parte è fermamente persuasa che 'solo Trump sia la soluzione'. Tuttavia, una cosa è fondare un culto, in cui tutto è concesso e perdonato al leader, un'altra è scontrarsi con un'istituzione millenaria la cui guida risiede sul soglio di Pietro.

Oggi, non possiamo prevedere l'esito del braccio di ferro religioso intrapreso da Trump con Papa Francesco, peraltro il primo pontefice americano. Chi e cosa sceglieranno i suoi sostenitori? Roma o Mar-a-Lago? Già il fatto che questa domanda sia posta indica che la risposta non è univoca. Le previsioni non si semplificano nemmeno dopo aver letto un lungo articolo del Wall Street Journal che ha raccolto le reazioni di importanti figure del mondo cattolico al post di Trump. Molti di loro, ovviamente, hanno espresso sgomento. Ma non tutti. Anzi: Kevin Roberts, cattolico praticante e presidente della conservatrice Heritage Foundation, si è detto soddisfatto dei primi risultati, ma ha incoraggiato Trump e Papa Francesco ad avviare 'un dialogo più diretto'. I due leader, ha spiegato Roberts in un'intervista, sono entrambi impegnati nella ricerca della pace in Iran. 'Pur ritenendo che esistano modi più costruttivi per il presidente Trump di interagire con la Chiesa, condivido pienamente l'obiettivo del presidente, così come la maggior parte degli americani, di porre fine in modo duraturo al conflitto in Iran', ha dichiarato.

Ralph Reed, sostenitore di Trump e fondatore e presidente della Faith & Freedom Coalition, ha affermato che il presidente ha già guadagnato 'un profondo apprezzamento e una grande lealtà' da parte degli elettori religiosi. Interrogato sull'immagine poi rimossa, ha risposto che la lealtà conterà 'molto di più e, a mio avviso, eclisserà qualsiasi disaccordo o controversia legata a un post sui social media'. Quindi, la domanda, quasi surreale, è: chi sceglieranno gli americani? Trump o la Chiesa?





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