Trump critica le tattiche militari israeliane in Libano: 'Non bombardate interi condomini'

Il presidente statunitense Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni senza precedenti contro i metodi di combattimento di Israele in Libano, chiedendo maggiore cautela per evitare vittime civili durante le operazioni contro Hezbollah. La mossa arriva in un periodo di tensioni con Netanyahu e mentre gli Stati Uniti cercano di consolidare un accordo di pace con l'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso una rara critica pubblica alle tattiche militari israeliane in Libano , affermando che bombardare interi condomini per colpire militanti di Hezbollah è eccessivo e causa vittime civili.

Parlando al vertice del G7 in Francia, Trump ha sottolineato che Israele sta combattendo il gruppo miliziano filo-iraniano da troppo tempo, con un numero sproporzionato di morti tra i civili. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescenti tensioni con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nonostante i due mantengano una relazione politica solida.

Trump ha ricordato che senza il suo sostegno, Israele non esisterebbe, ma ha consigliato a Netanyahu maggiore cautela nelle operazioni in Libano per non compromettere il delicato accordo di pace con l'Iran. Sebbene la Casa Bianca abbia confermato la forte alleanza con Israele, definendo le forze di difesa israeliane partner incredibili, non vi sono indicazioni che queste critiche si tradurranno in pressioni politiche concrete per modificare le tattiche militari.

Il conflitto in Libano si inserisce in un quadro più ampio di tensioni regionali, dove la protezione dei civili rimane una questione controversa: Israele sostiene di non colpire deliberatamente i non combattenti, ma accusa gruppi come Hezbollah di usare i civili come scudi umani. Questa dinamica ricorda le critiche internazionali mosse a Israele durante l'offensiva a Gaza, dove il ministero della salute locale ha registrato un alto numero di vittime civili.

Nonostante le dichiarazioni di Trump, l'analisi politica suggerisce che la sua amministrazione continuerà a sostenere Israele, ma con un richiamo all'uso proporzionato della forza. La questione solleva interrogativi sul futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Israele e sulla gestione dei conflitti con gruppi militanti in aree urbane, bilanciando obiettivi di sicurezza e tutela delle popolazioni civili





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