Trump critica Netanyahu, suggerisce un approccio più morbido contro Hezbollah in Libano durante il G7

Il presidente USA Donald Trump ha rimproverato pubblicamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu al vertice del G7 in Francia, esortandolo a usare un "tocco più morbido" nella lotta contro Hezbollah in Libano. La dichiarazione sottolinea le crescenti tensioni tra i due leader su come gestire il conflitto con l'Iran e i suoi alleati, e arriva dopo un accordo provvisorio USA-Iran che prevede la riduzione delle ostilità in Libano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato pubblicamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una conferenza stampa al termine del vertice del G7 a Évian-les-Bains, in Francia, il 17 giugno 2025.

Trump ha suggerito che Netanyahu potrebbe adottare un approccio più morbido nella lotta contro Hezbollah in Libano, affermando che non è necessario distruggere interi edifici ogni volta che un militante del gruppo sciita vi si trova. La loro divergenza riguarda il rispetto di un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran, che prevede la cessazione delle ostilità in Libano come richiesta chiave di Teheran.

Netanyahu, che ha sostenuto l'ingresso degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e ha partecipato agli attacchi del 28 febbraio, mantiene che Israele non è vincolato da tale intesa. Trump ha definito Netanyahu un brav'uomo ma talvolta troppo eccitato, e ha confermato di avergli inviato una copia del memorandum d'intesa con l'Iran, in contraddizione con le voci su un rifiuto della richiesta israeliana. Il documento prepara la strada per colloqui di pace più ampi in Svizzera venerdì.

Il governo israeliano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle parole di Trump. Il G7, riunito in Francia, ha discusso di sicurezza mediorientale e stabilità globale, con l'amministrazione Trump che cerca di bilanciare il sostegno a Israele con la pressione per una de-escalation in Libano. Gli analisi politici notano che le tensioni tra Washington e Gerusalemme potrebbero riflettere una strategia americana per coinvolgere l'Iran in negoziati più vasti, mentre Israele teme di indebolire la sua posizione strategica contro Hezbollah.

La scelta di Trump di parlare pubblicamente del disaccordo segnala una nuova fase nelle relazioni bilaterali, con il presidente statunitense che utilizza i media per esercitare pressioni. Netanyahu, dal canto suo, deve gestire le pressioni interne per una sicurezza incondizionata, mentre la comunità internazionale richiede moderation. La situazione in Libano rimane fragile, con raid aerei intermittenti che colpiscono obiettivi militanti ma anche civili, suscitando critiche da parte delle Nazioni Unite.

Il memorandum USA-Iran, se implementato, potrebbe ridurre le tensioni nella regione, ma la sua accettazione da parte di Israele rimane incerta. Gli osservatori ricordano che le relazioni tra Trump e Netanyahu, una volta molto strette, hanno mostrato crepe crescenti dopo l'inizio delle ostilità in Libano. Il Vertice del G7 ha fornito il palcoscenico per questo scambio pubblico, evidenziando le divergenze tra gli alleati occidentali sulle modalità della guerra contro l'asse Iran-Hezbollah.

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