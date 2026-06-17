Trump decida i tempi del colloquio con Taiwan, la Cina è preoccupata

Il ministro degli esteri di Taiwan Lin Chia-lung commenta la proposta di Trump di parlare con il leader taiwanese e lo stato delle vendite di armi USA, evidenziando la reazione inquieta di Pechino.

Il ministro degli esteri di Taiwan Lin Chia-lung ha dichiarato che spetta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidere quando realizzare la proposta di un colloquio telefonico con il leader di Taiwan , sottolineando che tale eventualità inquieta la Cina .

La possibilità di un contatto diretto tra Trump e il presidente Lai Ching-te, annunciata dopo il vertice con Xi Jinping a Pechino, rappresenterebbe un precedente significativo, considerando che nessun presidente americano ha mai parlato con un leader taiwanese dal riconoscimento di Pechino nel 1979. Intervenendo al Foreign Correspondents' Club di Taipei, Lin ha affermato che solo Trump può determinare i tempi, aggiungendo che la sensibilità cinese deriva dalla sua rigida posizione che vieta qualsiasi forma di contatto ufficiale con Taipei.

Pechino considera Taiwan una provincia ribelle e si oppone a ogni interazione tra le autorità taiwanesi e i governi stranieri, una linea che complica le relazioni internazionali dell'isola. Il ministero degli Esteri cinese non ha rilasciato commenti immediati, ma le dichiarazioni di Lin confermano l'attenzione di Pechino verso qualsiasi gesto che possa legitimare Taipei sul piano internazionale.

Parallelamente, il ministro Lin ha affrontato la questione delle vendite di armi statunitensi a Taiwan, confermando che il potenziale pacchetto da 14 miliardi di dollari, menzionato da Reuters, è ancora sotto valutazione e non è stato sospeso. Lin ha precisato che le discussioni tecniche procedono indipendentemente dal summit Trump-Xi, ribadendo che gli Stati Uniti mantengono l'impegno legale a fornire a Taipei i mezzi per la difesa, come dimostrato dal recente accordo da 11 miliardi di dollari.

La risposta di Taiwan mira a rassicurare sulla continuità del sostegno americano, pur lasciando aperta la fase decisionale, e a gestire le tensioni con la Cina, che vede ogni acetone come una minaccia alla sua sovranità





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