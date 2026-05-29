Trump decide sull'accordo con l'Iran: cessate il fuoco, riapertura di Hormuz e stop al nucleare

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia una decisione finale su un accordo con l'Iran che include l'estensione del cessate il fuoco, l'apertura immediata dello Stretto di Hormuz e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. La guerra in corso ha causato migliaia di morti e un rialzo dei prezzi energetici. Il negoziatore iraniano Qalibaf mostra scetticismo, mentre il Kazakistan si offre per gestire l'uranio iraniano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che venerdì prenderà una decisione finale su un accordo con l' Iran volto a estendere il cessate il fuoco attualmente in vigore.

L'intesa, secondo le indiscrezioni, prevede la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi e il completo smantellamento del programma nucleare iraniano. Trump, parlando dalla Situation Room della Casa Bianca, ha sottolineato che l'Iran deve impegnarsi a non sviluppare mai armi nucleari e ha annunciato che le unità navali statunitensi procederanno alla rimozione delle mine che ostruiscono il passaggio.

Ha anche inviato un messaggio personale ai marittimi bloccati nella zona, promettendo che nessun pagamento finanziario avverrà fino a nuovo ordine, probabilmente in risposta alle richieste iraniane di risarcimenti e sblocco di fondi congelati. La guerra iniziata il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele ha provocato migliaia di vittime, in gran parte in Iran e Libano, e una crisi economica globale causata dall'impennata dei prezzi energetici a seguito della chiusura dello stretto.

I mercati hanno reagito positivamente all'ipotesi di accordo, con il petrolio in calo e le borse in rialzo. Il negoziatore iraniano Mohammad Baqer Qalibaf ha espresso scetticismo, affermando che l'Iran non si fida delle sole parole e richiede azioni concrete prima di qualsiasi passo. Intanto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che il Kazakistan è disponibile a ricevere le scorte di uranio arricchito iraniano, qualora venga trovata una soluzione.

L'accordo, se ratificato, prevede una tregua di 60 giorni per consentire la ripresa dei traffici commerciali e avviare discussioni più approfondite sul programma nucleare





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Stretto Di Hormuz Programma Nucleare Cessate Il Fuoco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: l'Iran vuole fare un accordo, ma gli Stati Uniti non sono soddisfattiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto mercoledì che l'Iran è molto intenzionato a fare un accordo, ma che gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti.

Read more »

Trump: Non soddisfatto dell'accordo con l'Iran, sanzioni restano e tensioni sullo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dei colloqui con l'Iran, escludendo un allentamento delle sanzioni e annunciando la possibilità di azioni militari per il controllo dello Stretto di Hormuz. Trump ha anche espresso preoccupazione per la gestione delle scorte di uranio arricchito da parte di Russia e Cina.

Read more »

Nuovi attacchi USA in Iran: tensioni nello Stretto di Hormuz e minacce di Trump all'OmanGli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi militari in Iran contro un sito che minacciava le forze USA e il commercio nello Stretto di Hormuz, e hanno abbattuto droni iraniani. Il presidente Trump ha respinto un rapporto iraniano su un accordo per ripristinare il traffico commerciale nello stretto, minacciando anche l'Oman se non accetterà il controllo internazionale dell'acqua. Le tensioni persistono nonostante i segnali di un possibile accordo, con l'Iran che insiste sul ritiro delle forze USA e sulla revoca delle sanzioni. I prezzi del petrolio sono scesi dopo la notizia dell'accordo e poi sono rimbalzati.

Read more »

Accordo Stati Uniti-Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di HormuzFonti rivelano un accordo tra Stati Uniti e Iran per prolungare di 60 giorni il cessate il fuoco e revocare le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz, con possibili implicazioni per i mercati energetici globali

Read more »