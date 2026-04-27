Trump definisce 'malato' il sospettato dell'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

Il presidente Donald Trump ha commentato l'incidente durante la cena annuale dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, in cui un sospettato ha tentato di attaccare i funzionari dell'amministrazione. Il sospettato, Cole Tomas Allen, è stato arrestato e aveva un manifesto anti-cristiano. L'incidente solleva nuove domande sulla sicurezza dei funzionari statunitensi.

WASHINGTON, 26 aprile (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica che il sospettato accusato di aver tentato di attaccare i funzionari dell'amministrazione durante la cena annuale dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca di sabato sera era un uomo 'abbastanza malato' che aveva un manifesto anti-cristiano.

Trump ha affermato in interviste televisive che la famiglia del sospettato aveva precedentemente espresso preoccupazioni nei suoi confronti alle autorità di polizia. Il sospettato, identificato da un funzionario come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California, è stato arrestato sul luogo dell'evento a Washington, D.C.

'Era un cristiano, un credente, e poi è diventato anti-cristiano, e ha subito molti cambiamenti', ha detto Trump al programma '60 Minutes' di CBS. 'Probabilmente era un uomo abbastanza malato'. Il manifesto è stato inviato ai membri della famiglia di Allen poco prima dell'attacco, ha riferito un funzionario delle forze dell'ordine a Reuters. In esso, il sospettato si definiva il 'Friendly Federal Assassin', ha detto il funzionario.

'Voltare l'altra guancia quando qualcuno altro è oppresso non è un comportamento cristiano; è complicità nei crimini dell'oppressore', recitava il manifesto, secondo il funzionario. Tra i bersagli elencati nel manifesto c'erano funzionari dell'amministrazione - sebbene non il direttore dell'FBI Kash Patel - prioritizzati dal più alto al più basso, ha aggiunto il funzionario. Il manifesto ha deriso la 'pazzesca' mancanza di sicurezza al Washington Hilton, dove si è tenuta la cena, ha aggiunto il funzionario.

'Come, la prima cosa che ho notato entrando in hotel è il senso di arroganza', avrebbe scritto l'autore del manifesto. 'Entro con più armi e nessuno considera la possibilità che io possa essere una minaccia'. Gli eventi caotici hanno sollevato nuove domande sulla sicurezza dei principali funzionari statunitensi, molti dei quali erano riuniti nella grande sala da ballo dell'hotel.

Trump ha sfruttato l'attenzione suscitata dall'incidente per promuovere la sua prevista sala da ballo della Casa Bianca come luogo più sicuro per tali eventi.

'Questo evento non sarebbe mai successo con la Sala da Ballo Militarmente Top Secret attualmente in costruzione alla Casa Bianca. Non può essere costruita abbastanza velocemente!

', ha scritto Trump su Truth Social. Il sospettato ha viaggiato in treno Amtrak da Los Angeles a Chicago e poi a Washington, registrandosi al Hilton venerdì, ha detto l'attuale procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche in diversi programmi televisivi di domenica, aggiungendo che Trump e i principali membri della sua amministrazione erano probabilmente i bersagli. I passeggeri dei treni negli Stati Uniti non sono tenuti a passare attraverso i metal detector di stile aeroportuale.

Le autorità hanno dichiarato che il sospettato ha sparato con un fucile a canne mozze a un agente del Servizio Segreto a un posto di controllo della sicurezza nell'hotel Washington Hilton prima di essere bloccato e arrestato. Trump, la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance e i membri del gabinetto sono stati fatti uscire mentre l'incidente si svolgeva.

L'agente del Servizio Segreto che è stato colpito è uscito illeso perché la pallottola ha colpito il suo giubbotto protettivo, ha detto Trump. Trump, che aveva boicottato il gala dei media in passato, ha richiesto che la cena venga riprogrammata entro 30 giorni. La presidente dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca Weijia Jiang di CBS ha dichiarato che il consiglio di amministrazione del gruppo determinerà i loro prossimi passi.

Il sospettato sarà imputato lunedì davanti a un tribunale federale per aggressione a un funzionario federale, scarico di un'arma da fuoco e tentativo di uccisione di un funzionario federale, ha detto Blanche, aggiungendo che non sapeva se ci fosse un collegamento con l'Iran all'attacco. Ulteriori accuse federali arriveranno più tardi, ha detto Blanche. L'incidente di sabato è stato un altro monito dell'aumento della violenza politica negli Stati Uniti negli ultimi anni.

L'attivista politico conservatore Charlie Kirk è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre, a pochi mesi dall'uccisione della rappresentante democratica dello Stato del Minnesota Melissa Hortman e di suo marito, e dal ferimento di un senatore dello Stato del Minnesota, avvenuti nel giugno 2025. Un sondaggio Reuters/Ipsos condotto nei giorni successivi all'omicidio di Kirk ha rilevato che gli americani credono che il linguaggio sempre più aspro che circonda la politica stia incoraggiando la violenza negli Stati Uniti





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