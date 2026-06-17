Trump dice che negoziati con Anthropic procedono bene al G7

Il presidente americano ha incontrato il CEO di Anthropic durante il vertice del G7, mentre la società ha bloccato l'accesso ai suoi modelli più avanzati per ordine di Trump.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con la società di intelligenza artificiale Anthropic stanno procedendo bene, in un commento rilasciato ai giornalisti durante il vertice del G7 a Evian-les-Baines.

Trump ha fatto questa affermazione subito dopo un incontro con i leader del gruppo e i vertici delle principali aziende tecnologiche, tra cui il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Questo incontro rappresenta la prima occasione pubblica in cui Trump e Amodei si sono confrontati dopo che l'amministrazione Trump ha ordinato ad Anthropic di bloccare l'accesso ai suoi modelli di IA più avanzati da parte di cittadini stranieri.

La tensione tra la Casa Bianca e Anthropic è emersa chiaramente quando la settimana scorsa l'azienda ha disabilitato l'accesso ai modelli Fable 5 e Mythos 5 per tutti gli utenti, dopo che Trump aveva emesso un ordine esecutivo volto a limitare l'accesso straniero a tecnologie considerate sensibili per la sicurezza nazionale. La decisione ha sollevato interrogativi sul futuro della collaborazione internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale, un settore in cui gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione di leadership globale.

Secondo fonti vicine al vertice, l'incontro tra Trump e Amodei è stato descritto come costruttivo, sebbene non siano stati divulgati dettagli specifici sui contenuti della discussione. L'amministrazione Trump ha più volte sottolineato che i modelli di IA più avanzati di Anthropic, tra cui Fable 5 e Mythos 5, rappresentano una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale se accessibili da attori stranieri.

Anthropic, dal canto suo, sostiene che le misure richieste potrebbero ostacolare la ricerca e lo sviluppo dell'IA, oltre a creare tensioni con partner internazionali. Il CEO Dario Amodei ha espresso preoccupazione per le implicazioni di tali restrizioni, ma ha comunque deciso di conformarsi all'ordine esecutivo per evitare sanzioni. Nel frattempo, molti esperti del settore hanno criticato la mossa di Trump, definendola un passo indietro rispetto alla cooperazione globale necessaria per affrontare le sfide etiche e tecniche dell'intelligenza artificiale.

Il vertice del G7 ha offerto una piattaforma per discutere non solo dell'IA, ma anche di altri temi cruciali come la sicurezza informatica e la regolamentazione delle tecnologie emergenti. I leader presenti, tra cui quelli di Francia, Germania e Regno Unito, hanno espresso posizioni divergenti riguardo all'approccio da adottare verso le aziende di IA. Alcuni hanno sottolineato la necessità di una regolamentazione internazionale condivisa, mentre altri hanno appoggiato le misure unilaterali degli Stati Uniti.

La vicenda Anthropic rimane un caso emblematico delle sfide che i governi devono affrontare nel bilanciare innovazione e sicurezza. I rappresentanti di Anthropic e dell'amministrazione Trump non hanno risposto alle richieste di ulteriori commenti, lasciando aperte molte domande sul futuro dei modelli di IA più avanzati e sulle relazioni tra Stati Uniti e aziende tecnologiche. L'incontro tra Trump e Amodei arriva in un momento in cui l'intelligenza artificiale è al centro del dibattito politico globale.

La decisione di Anthropic di conformarsi all'ordine esecutivo ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, alcuni analisti ritengono che la mossa di Trump sia giustificata da legittime preoccupazioni di sicurezza; dall'altro, molti osservatori temono che possa innescare una frammentazione del mercato dell'IA, con ripercussioni negative sull'innovazione. Il G7 rappresenta un'occasione per cercare un accordo comune, ma le divergenze tra i paesi membri rendono difficile un'intesa.

Nel frattempo, Anthropic continua a sviluppare i suoi modelli, ma con restrizioni che potrebbero limitare la loro diffusione globale. La vicenda è seguita con attenzione da investitori e ricercatori, in attesa di ulteriori sviluppi





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