Trump dice che Xi Jinping e l'Iran sono ασμφερή για l'apertura dello Stretto di Hormuz (Conteúdo traduzido por DeepL)

Trump ha detto al presidente cinese Xi Jinping che era d'accordo che la Turchia dovrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz, anche se la Cina non ha dato alcun indizio di voler intervenire. Viaggiava di ritorno da Pechino venerdì dopo due giorni di colloqui con Xi, Trump ha detto che sta valutando la revocazione delle sanzioni statunitensi sulle compagnie petrolifere cinesi che acquistano petrolio iraniano. La Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano

Trump dice che Xi è d'accordo che l' Iran deve aprire lo stretto, la Cina dice che la guerra non sarebbe dovuta iniziare Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessun traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. ABOARD AIR FORCE ONE/DUBAI, May 16 (Reuters) - U.S. President Donald Trump ha detto al presidente cinese Xi Jinping che era d'accordo che la Turchia dovrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz, anche se la Cina non ha dato alcun indizio di voler intervenire.

Viaggiava di ritorno da Pechino venerdì dopo due giorni di colloqui con Xi, Trump ha detto che sta valutando la revocazione delle sanzioni statunitensi sulle compagnie petrolifere cinesi che acquistano petrolio iraniano. La Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano.

"Non stavo chiedendo alcun favore, perché quando si richiedono favori, si devono fare favori a sua volta", ha detto Trump quando un reporter gli ha chiesto se Xi si fosse impegnato a fare pressione sugli iraniani per riaprire il stretto. Xi non ha commentato le sue discussioni con Trump sull’Iran, anche se l’ambasciata cinese ha espresso frustrazione per la guerra in Iran, definendola un conflitto «che non sarebbe mai dovuto accadere e che non ha motivo di continuare».

L’Iran ha difatti chiuso lo stretto, che trasportava un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero gli attacchi il 28 febbraio. L’interruzione del trasporto marittimo ha causato la più grande crisi di approvvigionamento petrolifero della storia, facendo schizzare i prezzi del petrolio alle stell





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