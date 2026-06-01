Trump dice di aver avuto telefonate produttive con Netanyahu e Hezbollah

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver avuto telefonate produttive con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con la milizia Hezbollah sostenuta dall'Iran, aumentando le speranze che la tregua in Libano possa reggere.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver avuto telefonate produttive con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con la milizia Hezbollah sostenuta dall'Iran, aumentando le speranze che la tregua in Libano possa reggere nonostante i media di stato iraniani suggeriscano che potrebbe crollare.

Trump ha detto di aver avuto un 'colloquio molto produttivo' con Netanyahu e di aver comunicato separatamente con Hezbollah.

'Non ci saranno truppe israeliane che andranno a Beirut, e tutte le truppe che sono già in viaggio sono state già mandate indietro', ha detto. Netanyahu ha ordinato attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah e questo era previsto essere un assalto aereo, come Israele ha fatto diverse volte dal momento in cui il cessate il fuoco è entrato in vigore a metà aprile.

Sul terreno, le truppe israeliane già controllavano una vasta area del sud del Libano dal confine al fiume Litani e sono state spinte più a nord verso il fiume Zaharani, a circa 10 km di distanza, segnando la loro incursione più profonda nel Libano negli ultimi 25 anni. Trump ha anche detto che Hezbollah doveva fermare gli attacchi contro Israele: 'Anche attraverso rappresentanti molto in alto, ho avuto un buon colloquio con Hezbollah, e hanno accettato che tutte le sparatorie si fermassero', ha detto.

In seguito, la presidenza libanese ha detto che Hezbollah aveva accettato una proposta statunitense per una cessazione reciproca degli attacchi che sarebbe stata estesa a tutta la terra libanese. Ciò suggerisce che il impegno del gruppo non si estendeva al nord di Israele, dove il gruppo ha attaccato ripetutamente dal momento in cui il cessate il fuoco è entrato in vigore. Nessun presidente degli Stati Uniti ha mai parlato con Hezbollah, con o senza intermediari.

Il gruppo è stato designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti. La milizia ha detto di non attaccare Israele mentre Netanyahu ha accettato di ritirare le truppe che si preparano ad attaccare il Libano. Ma gli attacchi israeliani al sud del Libano e gli attacchi di Hezbollah alle truppe israeliane sono continuati lunedì sera.

In precedenza, l'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim aveva detto che Teheran stava interrompendo i negoziati indiretti con gli Stati Uniti dopo che domenica Israele aveva ordinato alle sue truppe di spingersi più in profondità in Libano, complicando gli sforzi diplomatici per porre fine a tre mesi di guerra. La TV di Stato iraniana ha poi riferito che il cessate il fuoco con gli Stati Uniti, in vigore dall'inizio di aprile, sarebbe molto probabilmente terminato se gli attacchi israeliani contro gli Hezbollah sostenuti da Teheran in Libano fossero continuati.

Non ci sono state conferme dirette da parte di funzionari iraniani, anche se il ministero degli Esteri ha ribadito nella tarda serata di lunedì che Teheran ritiene gli Stati Uniti responsabili di tutte le violazioni del loro cessate il fuoco congiunto e della tregua in Libano





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