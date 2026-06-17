Trump dice di aver parlato con leader siriano su Hezbollah e critica Israele

Il presidente USA Donald Trump ha rivelato di aver discusso con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa della lotta contro Hezbollah in Libano, elogiando la gestione di Sharaa e criticando le tattiche israeliane che causano troppe vittime civili.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì, durante il vertice del G7 a Evian-les-Bains, di aver parlato con il leader siriano Ahmed al-Sharaa riguardo alla lotta contro Hezbollah in Libano.

La rivelazione è arrivata il giorno dopo che Trump aveva criticato aspramente le tattiche israeliane nella guerra contro il gruppo armato sciita, accusando Israele di uccidere troppi civili e di non riuscire a portare a termine la missione. Alla domanda dei giornalisti se avesse discusso con Sharaa della questione, Trump ha annuito e risposto "sì", senza però fornire ulteriori dettagli.

Interrogato sulla disponibilità di Sharaa ad affrontare direttamente Hezbollah, il presidente americano ha detto che ne avrebbe parlato in seguito, lasciando intendere che i colloqui sono in corso. Le dichiarazioni di Trump rappresentano un'importante evoluzione nella strategia statunitense in Medio Oriente. L'ex presidente ha elogiato Sharaa, un ex comandante di al-Qaeda che ha preso il potere in Siria nel 2025 dopo aver rovesciato Bashar al-Assad, definendolo "un leader moderato" e sottolineando il suo ruolo nel contrastare Hezbollah.

"Considero quella in Libano una guerra minore, quella con l'Iran è una guerra grande, ma abbiamo quella piccola spina nel fianco che continua a farsi sentire, ed è Hezbollah", ha detto Trump ai giornalisti martedì a margine del vertice. Il presidente ha inoltre criticato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per gli attacchi a Beirut che, secondo lui, avrebbero potuto mettere a rischio il suo accordo di pace con l'Iran. Il contesto regionale è complesso.

Sharaa, salito al potere dopo anni di guerra civile, ha cercato di presentarsi come un leader unificatore, ma la sua ascesa è stata segnata da controversie. Trump ha dichiarato che "ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme le cose" e che "è molto bravo con Hezbollah: non gli piacciono".

Tuttavia, fonti vicine alla Casa Bianca rivelano che gli Stati Uniti hanno incoraggiato la Siria a inviare forze nel Libano orientale per disarmare Hezbollah, ma Damasco è riluttante a causa del rischio di essere trascinata in un conflitto più ampio e di alimentare tensioni settarie. Sharaa stesso ha smentito le voci su un possibile intervento militare siriano in Libano, definendole "completamente infondate". Nel frattempo, la posizione di Trump ha suscitato reazioni contrastanti.

Da un lato, ha rafforzato il sostegno a Sharaa, nonostante il suo passato jihadista; dall'altro, ha messo in difficoltà Israele, che si è visto criticare pubblicamente da un alleato storico.

"Non devi demolire un intero palazzo ogni volta che cerchi qualcuno", ha detto Trump, riferendosi ai raid israeliani. "Perché in quei palazzi ci sono molte persone, e non sono tutte Hezbollah, questo posso assicurarlo". Il presidente ha anche suggerito a Israele di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah, ritenendo che Damasco possa fare un lavoro migliore.

La mossa potrebbe ridefinire gli equilibri di potere nella regione, con implicazioni non solo per il Libano, ma anche per le relazioni tra Stati Uniti, Israele e Iran





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