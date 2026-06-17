Trump difende l'accordo con l'Iran al G7: rischi economici senza pace

Il presidente Trump sottolinea i pericoli di una catastrofe economica in caso di proseguimento della guerra in Medio Oriente, paragonando la situazione alla Grande Depressione. L'accordo di pace è vistas come cruciale per la stabilità globale, ma permangono incertezze sul ritorno alla normalità dei mercati energetici e alimentari.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso l'accordo tra Stati Uniti e Iran durante il vertice del G7 in Francia, evidenziando i rischi di una catastrofe economica legati alla prosecuzione del conflitto in Medio Oriente.

Parlando a Evian-les-Bains, Trump ha richiamato il parallelo con la Grande Depressione del 1929, sottolineando come l'instabilità geopolitica possa avere ripercussioni devastanti sui mercati globali. Il conflitto, iniziato con attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran il 28 febbraio, ha già provocato un aumento vertiginoso dei prezzi energetici, una ripresa dell'inflazione e preoccupazioni per la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo.

Gli economisti vedono nell'accordo di pace una luce per l'economia mondiale, ma avvertono che un suo possibile fallimento potrebbe riaccendere le tensioni e prolungare la crisi. Il ritorno alla normalità dei flussi commerciali richiederà mesi, mentre il settore dei carburanti potrebbe necessitare di un anno intero per ripristinare le scorte di bunker fuel. La situazione rimane fragile e dipende dalla stabilità politica nella regione, con il G7 che monitora da vicino gli sviluppi





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