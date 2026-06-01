Trump difende l'accordo nucleare iraniano e attacca la CNN, mentre si intensificano gli scontri tra Usa e Iran

Il presidente Trump accusa la CNN di diffondere fake news sull'accordo nucleare iraniano, definendola un disastro. Nel contempo, il CentCom annuncia attacchi contro obiettivi iraniani in risposta all'abbattimento di un drone Usa. Il Kuwait riporta attacchi missilistici e con droni, e l'Iran rivendica un attentato contro una base aerea statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione tramite la piattaforma Truth Social in cui difende l' accordo nucleare iraniano, accusando la CNN di diffondere fake news sulla sua portata.

Secondo Trump, l'accordo afferma chiaramente che l'Iran non avrà armi nucleari e il tema principale riguarda proprio gli aspetti nucleari. Il presidente ha anche criticato la CNN e altri media definendoli disastrosi con ascolti bassi, ipotizzando che anche con un cambio di proprietà non potrebbero migliorare.

Nel frattempo, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha annunciato su X di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm. Gli attacchi, descritti come mirati e controllati, sono una risposta alle aggressive azioni iraniane, inclusa l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 in acque internazionali.

In aggiunta, lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano ha segnalato tramite Al-Jazeera che le difese aeree del paese stanno affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, spiegando che i rumori di esplosioni sentiti sono dovuti all'intercettazione dei proiettili. Giovedì, il Kuwait aveva già riportato un attacco simile, attribuito all'Iran.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato tramite l'agenzia Mehr su X di aver colpito e distrutto una base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan, come rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio iraniano





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump CNN Iran Accordo Nucleare Attacchi Militari Kuwait Centcom Guardie Rivoluzionarie Drone Medio Oriente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hegseth avverte: 'Gli Usa capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari'La Cnn: 'Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America' (ANSA)

Read more »

Iran, Hegseth: 'Usa più che capaci di riprendere la guerra'Il segretario generale del Pentagono: 'La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente'

Read more »

Iran-Usa, intesa in stallo: la 'pazienza' di Trump, i nodi uranio e HormuzIl tycoon: 'Accordo? Preferirei raggiungerlo ora ma non ho fretta'

Read more »

Nyt: Usa inviano a Iran proposta di accordo inasprita da Trump: «Non avranno arma nucleare»Secondo tre funzionari, il presidente ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times

Read more »