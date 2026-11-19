Donald Trump chiarisce che la mediazione trilaterale per limitare le armi nucleari con Xi Jinping e Putin è complessa, ma conferma il suo impegno a proseguire le negoziazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che raggiungere un accordo reciproco e vincolante per limitare le armi nucleari apparirà estremamente difficile dopo i recenti colloqui con i leader di Cina e Russia. Nonostante le sfide negoziali emerse durante il vertice, il leader americano ha ribadito la sua determinazione a continuare a lavorare su questa materia.

Difficoltà negoziali dopo il vertice APEC

Donald Trump ha parlato alla Reuters telefonicamente mentre tornava a Washington dal vertice trilaterale tenutosi in Cina. Il presidente ha sottolineato che, seppur apprezzi l'idea di fondo, la pura natura della negoziazione rende il compito molto complesso per lui in quanto capo di Stato.

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Le conversazioni si sono svolte durante il vertice dei leader economici dell'APEC a Shenzhen, il 19 novembre 2026. In quell'occasione, Trump ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin in un incontro a tre.

Posizione della Cina sull'arsenale nucleare

Avviare un dialogo trilaterale sulle armi nucleari è risultato una delle principali priorità di Donald Trump durante il suo viaggio internazionale. La Cina si è mostrata finora riluttante ad affrontare questo specifico tema delle trattative.

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Tale resistenza deriva dal fatto che Pechino sta attualmente effettuando un massiccio potenziamento del proprio arsenale nucleare. L'obiettivo è colmare il divario e recuperare il ritardo rispetto al predominio strategico detenuto finora da Russia e Stati Uniti.

Donald Trump ha rivelato che il presidente Xi Jinping è concordo sul concetto generale di limitare le armi nucleari. Tuttavia, il leader americano ha ammesso che è psicologicamente e politicamente molto difficile per un paese dichiarare di possedere migliaia di testate e rinunciarne alla metà.

Prospettive future per la diplomazia nucleare

Nonostante le obiezioni, Donald Trump ha affermato di voler continuare a sollevare la questione nelle sedi diplomatiche. Il presidente statunitense ha spiegato che ritiene sia necessario procedere con tali accordi, pur riconoscendo la complessità psicologica dell'operazione.

La volontà di proseguire il lavoro è emersa chiaramente nel bilancio delle conversazioni avute a Shenzhen. Anche se i risultati immediati sono incerti, la determinazione americana a mantenere alta la pressione negoziale rimane ferma.

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Le dichiarazioni rilasciate durante il volo di ritorno a Washington offrono ora uno spunto concreto sulle dinamiche tra le tre potenze globali. Il prossimo futuro mostrerà se gli approcci di Xi Jinping e Vladimir Putin potranno evolversi verso accordi più concreti.

La gestione di questa delicata materia nucleare continuerà a essere un tema centrale nelle relazioni internazionali. L'approccio di Donald Trump punta a mantenere viva la discussione nonostante le resistenze tecniche e strategiche emerse a Shenzhen.