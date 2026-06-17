Trump e Carney al G7 di Évian‑les‑Bains: nuova rotta sulla guerra in Ucraina e ambiziosi progetti energetici canadesi

Durante il vertice del G7 a Évian‑les‑Bains, Donald Trump e il premier canadese Mark Carney hanno discusso di una posizione più realistica sulla guerra in Ucraina, del limite ai veicoli elettrici cinesi e degli ambiziosi obiettivi del Canada nella produzione di GNL, oltre alla conclusione di un accordo commerciale con l'India entro il G20 di novembre.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro canadese Mark Carney durante un pranzo di lavoro con i leader del G7 e del Medio Oriente a Évian‑les‑Bains, in Francia, il 16 giugno 2026.

L'incontro, avvenuto sullo sfondo dell'ultimo vertice del G7, ha rappresentato un momento chiave per le relazioni transatlantiche, poiché Trump ha espresso una nuova visione della guerra in Ucraina che, a detta di Carney, è più in linea con le aspettative degli altri partecipanti al gruppo. In totale, secondo le dichiarazioni del premier canadese, sono stati condotti sette o otto colloqui diretti con il presidente americano nelle ultime trentasei ore, affrontando tematiche che spaziano dal conflitto ucraino alla politica energetica, passando per questioni commerciali e di sicurezza internazionale.

Carney ha sottolineato come Trump abbia mostrato particolare interesse per la proposta canadese di introdurre un limite alla quota di veicoli elettrici di origine cinese nel mercato nazionale, una misura che, a suo avviso, rispecchia un approccio più pragmatico alla concorrenza globale nel settore automobilistico. Nel corso del pranzo, i leader hanno discusso anche delle prospettive energetiche del Canada, un elemento cruciale per la strategia di diversificazione delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dell'Europa.

Carney ha annunciato che il Canada è sulla buona strada per raggiungere una produzione di 150 megatonni di GNL entro la fine del 2026, un traguardo che contribuirà a ridurre la dipendenza del continente dalle forniture russe. Parallelamente, il premier ha ribadito l'intenzione di concludere entro l'estate un accordo commerciale definitivo con l'India, con l'obiettivo di farlo firmare in occasione del prossimo vertice del G20, previsto per novembre.

Questo accordo dovrebbe aprire nuove opportunità per gli esportatori canadesi nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dei servizi digitali, rafforzando ulteriormente i legami commerciali tra le due economie emergenti. Le dichiarazioni di Carney indicano anche un cambiamento nelle dinamiche di potere all'interno del G7, dove gli Stati Uniti sembrano adottare una posizione più flessibile rispetto al conflitto ucraino, senza però abbandonare i principi di sostegno alla sovranità nazionale di Kiev.

Trump, infatti, ha suggerito che una soluzione diplomatica, supportata da un rafforzato impegno economico nei paesi colpiti dalla guerra, potrebbe essere più efficace rispetto a un prolungato sforzo militare. Questa svolta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri membri del gruppo: alcuni hanno accolto con favore l'approccio più pragmatico, mentre altri hanno avvertito che una diminuzione del sostegno militare diretto potrebbe indebolire la posizione dell'Ucraina.

In ogni caso, l'incontro di Évian‑les‑Bains ha confermato la rilevanza del G7 come arena di confronto e negoziazione su temi di sicurezza, energia e commercio, con gli Stati Uniti e il Canada che assumono un ruolo di primo piano nella definizione delle linee guida per il futuro prossimo





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Donald Trump Mark Carney GNL Accordo Commerciale Canada‑India

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G7, il post provocazione di Trump a Évian'Se importi persone da Paesi del Terzo Mondo, diventi in fretta il Terzo Mondo. E non ci puoi fare niente”, ha scritto il presidente americano, rilanciando le sue critiche alle politiche migratorie di diversi Paesi europei

Read more »

G7 a Evian: tensione Trump-Europa e accordo Iran al centro del verticeIl G7 di Evian si apre con tensioni tra Trump e l'Europa, minacce di dazi e l'accordo con l'Iran. L'Ue si prepara a una missione nello Stretto di Hormuz mentre restano divisioni su Israele e sanzioni.

Read more »

Renault partner ufficiale della Presidenza francese per il G7 di Évian-les-BainsRenault è partner ufficiale della Presidenza della Repubblica francese per il G7 in corso a Évian-les-Bains dal 15 al 17 giugno. (ANSA)

Read more »

Trump-Meloni, prove di disgelo al G7 di Evian: la premier tra battute e frecciateNessun ritorno di fiamma né colpi di spugna sul grande gelo delle ultime settimane, ma qualcosa comincia a muoversi

Read more »