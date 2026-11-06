Trump e Corea del Nord: la nuova strategia diplomatica di Washington

Dopo le elezioni di medio termine, Trump potrebbe puntare a riaprire i colloqui con Pyongyang. Un'offerta rischiosa per gli alleati Asia e per la non proliferazione nucleare.

La recente sconfitta delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti potrebbe spingere il presidente Donald Trump a intensificare i suoi sforzi per ristabilire un dialogo diretto con la Corea del Nord. Questa mossa strategica mira a consolidare il suo lascito外交 durante i due anni rimanenti del suo mandato, cercando successi nel campo delle relazioni internazionali dopo gli stallo nei conflitti in Ucraina e in Iran. L'attenzione di Washington si sta quindi spostando verso l'Asia, dove Trump crede di avere maggior margine di manovra.

La strategia diplomatica di Trump nel Pacifico

Gli analisti e i funzionari in Asia prevedono che Kim Jong Un, il leader nordcoreano con cui Trump ha mostrato desiderio di riavviare i colloqui, sarà un attore chiave in questa nuova fase. Ban Kil-joo, professore di relazioni internazionali presso l'Accademia Diplomatica Nazionale della Corea a Seul, ha sottolineato come Trump potrebbe dedicare energie significative a raggiungere successi esteri, specialmente se si troverà a fronteggiare maggiori vincoli sul fronte interno. L'obiettivo finale sarebbe garantire che un successore vinca le elezioni del 2028, rendendo l'engagement con Pyongyang parte integrante della sua agenda politica.

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Le reazioni ufficiali della Casa Bianca

Quando interrogato sui piani specifici per la diplomazia con la Corea del Nord, la Casa Bianca ha affermato che Trump ha ripristinato la forza americana sul palco globale e rafforzato i legami con i leader mondiali. La portavoce Anna Kelly ha dichiarato in un comunicato che le decisioni di politica estera del presidente non sono mai state motivate da calcoli politici interni, ma sempre dall'interesse nazionale e dalla sicurezza degli Stati Uniti. Questa posizione ufficiale cerca di distanziare l'amministrazione dalle critiche riguardanti la coerenza delle sue mosse diplomatiche recenti.

I rischi con gli alleati regionali

Tuttavia, la volontà di fare concessioni significative rischia di creare attriti significativi con gli alleati regionali, in particolare la Corea del Sud e il Giappone. Entrambi i paesi si oppongono fermamente a qualsiasi gesto che possa interpretarsi come un riconoscimento dello status nucleare di Pyongyang o come un abbandono dell'obiettivo della denuclearizzazione. Se un vertice tra Trump e Kim Jong Un lasciasse da parte la denuclearizzazione, minerebbe il deterrente strategico e creerebbe frizione politica tra Washington, Seul e Tokyo, come ha avvertito il professor Leif-Eric Easley dell'Università Ewha Womans.

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L'atteggiamento di Pyongyang e le nuove minacce

La posizione di Kim Jong Un è diventata più complessa sette anni dopo l'ultimo vertice del 2019, che si concluse senza accordi sulle armi nucleari e sulle sanzioni. La Corea del Nord ha espanso il suo arsenale nucleare e missilistico, mentre i suoi legami con Russia e Cina sono ai migliori livelli in anni, riducendo l'incentivo di Pyongyang a negoziare. Kim Yo Jong, sorella influente del leader nordcoreano, ha negato le accuse statunitensi sul furto di oltre sei miliardi di dollari in criptovalute da Binance e ha denunciato quella che definisce la politica ostile di Washington, pur lasciando aperta la porta al dialogo se cessasse l'insistenza sulla rinuncia nucleare.

Conseguenze per la sicurezza asiatica

La questione fondamentale rimane il riconoscimento dello status di potenza nucleare da parte degli Stati Uniti, uno status che gli alleati occidentali si rifiutano di accettare nonostante le dozens di testate nucleari possedute da Pyongyang. Il professor Kazuhiro Maeshima dell'Università Sophia in Giappone ha avvertito che un eventuale riconoscimento cambierebbe drasticamente l'ambiente di sicurezza in Asia, rappresentando il cambiamento più serio dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli ufficiali giapponesi e sudcoreani temono di essere esclusi dai negoziati diretti, con il beneplacito tacito di Pechino e Mosca, rischiando di perdere il controllo sulla politica di deterrence regionale negli ultimi due anni dell'amministrazione Trump.