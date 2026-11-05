Trump e Dmitriev: New York incontra Mosca per pace in Ucraina

Donald Trump si incontra con Kirill Dmitriev a Washington. Nuovi passi per la guerra in Ucraina e trattative a Abu Dhabi il 10 novembre 2026.

Donald Trump ha confermato di aver tenuto un incontro privato giovedì a Washington con Kirill Dmitriev, inviato presidenziale del Presidente russo Vladimir Putin, segnando un momento cruciale nelle diplomatiche internazionali. L'evento si è svolto poco dopo che il rappresentante di Mosca era apparso insieme a delegazioni ucraine a una conferenza alla Casa Bianca, organizzata dalla First Lady Melania Trump. Durante questa serie di incontri, Trump ha espresso fiducia nella possibilità di arrivare presto a un accordo per risolvere la guerra in Ucraina, definendo il processo come in una fase avanzata di concretizzazione.

Dettaglio incontri diplomatici Usa

Sebbene il Presidente degli Stati Uniti non abbia rivelato i contenuti specifici della conversazione privata con Kirill Dmitriev, ha anticipato che le trattative potrebbero portare a un'intesa rapida ed estesa. L'inviato speciale americano Steve Witkoff aveva in precedenza incontrato Dmitriev alla Casa Bianca nel 2025, stabilendo un precedente di contatto diretto tra le due nazioni in un contesto di alta diplomazia. Questa settimana, un'altra delegazione statunitense è programmata per mediare colloqui ad Abu Dhabi tra il 10 e l'11 novembre 2026, con il ruolo di facilitare il dialogo tra i rappresentanti di Russia e Ucraina.

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Possibile accordo con rilevanza europea

Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che il conflitto armato è vicino alla risoluzione e che una conclusione potrebbe coinvolgere non solo l'Ucraina, ma l'intera Europa. Ha definito l'accordo imminente come "grande e bello", indicando che potrebbe includere tutti i paesi europei. Jared Kushner, inviato speciale di Trump, ha dichiarato che i funzionari americani riuniti a Bruxelles hanno avuto discussioni "produttive e sostanziali" con partner ucraini, NATO ed europei riguardo alle garanzie di sicurezza. Kushner ha sottolineato che si sta lavorando intensamente per trovare soluzioni pratiche che pongano fine alla guerra.

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Il ruolo di Melania Trump e tregua a Oleshky

La First Lady Melania Trump ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione dell'evento che ha riunito per la prima volta funzionari russi e ucraini faccia a faccia. L'incontro serviva a commemorare una tregua di sei giorni mediata da Melania Trump nella città controllata dalla Russia di Oleshky. La First Lady ha affermato di essere stata coinvolta in ogni fase della pianificazione, inclusi la revisione di immagini aeree e la valutazione degli accessi stradali e ospedalieri. L'accordo di cessate il fuoco è scadido di domenica, ma Melania ha esortato i partecipanti a usare il coraggio dimostrato per trovare un terreno comune basandosi sulla sofferenza delle persone innocenti.

Impatto politico e prossimi passi

L'incontro tra Kirill Dmitriev e gli americani rappresenta il primo contatto fisico tra funzionari russi e statunitensi dopo le elezioni di metà mandato dello scorso martedì, che hanno portato i Democratici a controllare il Congresso dagli Stati Uniti. La nuova maggioranza democratica, che prenderà possesso nel gennaio 2027, è attesa spingere per un maggiore sostegno a Kiev e mettere in discussione le decisioni del Presidente. Il Cremlino ha espresso la speranza che Trump continui gli sforzi di pace nonostante la sconfitta del Partito Repubblicano. Sono inoltre in corso preparativi per un possibile incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping durante il summit Apec a Shenzhen questo mese.