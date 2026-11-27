L'esperimento di Donald Trump di diventare primo azionista di aziende strategiche mostra segni di debolezza. Perdite significative e accuse di conflitti d'interessi pongono in discussione la sostenibilità della strategia economica federale.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha lanciato un'accusa diretta contro la mancanza di riconoscimento mediatico per le sue operazioni finanziarie, dichiarando esplicitamente di aver fatto guadagnare al Paese 80 miliardi di dollari in otto mesi. Questa affermazione, pronunciata all'inizio di luglio, si riferiva specificamente all'operazione sul gigante dei microprocessori Intel, un'acquisizione strategica attraverso la quale il governo federale degli Stati Uniti aveva rilevato il 9,9% delle azioni del colosso tecnologico nel mese di agosto precedente. L'obiettivo iniziale era presentare questa mossa come un trionfo dell'intervento statale nel mercato finanziario, dimostrando la capacità dell'amministrazione di generare profitti consistenti attraverso investimenti mirati in settori chiave dell'economia nazionale.

Il Meccanismo degli Investimenti Statunitensi

I conti originali dell'operazione su Intel mostravano una quota pubblica che superava di poco i 56 miliardi di dollari, e sottraendo gli 8,9 miliardi effettivamente spesi, il guadagno contabile sembrava avvicinarsi a 50 miliardi. Donald Trump ha sempre gonfiato queste cifre di oltre un terzo nelle sue dichiarazioni pubbliche per dare maggiore slancio alla sua visione politica di uno Stato che agisce direttamente come azionista nei settori produttivi. Questa strategia non si è limitata a Intel, ma si è evoluta in un metodo sistematico attraverso cui l'amministrazione statunitense interviene nei settori che ritiene strategici per la sicurezza nazionale e la competitività industriale.

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Nei mesi successivi all'annuncio iniziale, lo schema di acquisizione è stato ripetuto con una certa regolarità in diversi dipartimenti governativi. Il Pentagono è diventato il primo azionista di Mp Materials, la società proprietaria dell'unica miniera di terre rare operativa negli Stati Uniti. Contemporaneamente, il dipartimento del Commercio ha effettuato un ingresso in Usa Rare Earth, mentre il dipartimento dell'Energia ha preso una partecipazione in Lithium Americas. Questa diversificazione ha creato un portafoglio che, a inizio novembre, secondo i dati del Council on Foreign Relations, contava 49 operazioni totalizzate per 30,8 miliardi di dollari.

Il ritmo degli investimenti ha mostrato un cambiamento significativo rispetto ai grandi ingressi iniziali. Rispetto alla data della penultima registrazione a fine agosto, sono state aggiunte dieci nuove operazioni, ma per un valore totale di soli 3,1 miliardi in più. Questo segnale indica che Washington sta ora entrando in aziende di dimensioni sempre più ridotte, spesso giovani società operanti nel settore dell'energia o del calcolo quantistico. L'importo medio per ciascuna operazione si è ridotto più che dimezzato, suggerendo una strategia di dispersione del rischio attraverso un numero elevato di piccole partecipazioni invece che pochi grandi investimenti strategici.

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Calo dei Valori e Critiche di Mercato

La performance finanziaria di queste partecipazioni sta andando nella direzione opposta alla crescita quantitativa del portafoglio. Il caso emblematico è quello di Intel, che ha perso il 28,6% del proprio valore in una sola seduta il 13 ottobre, immediatamente dopo la pubblicazione di previsioni finanziarie deluse riguardanti il quarto trimestre dell'anno. La recente valutazione della quota pubblica detenuta dallo Stato è scesa a circa 24 miliardi di dollari, riducendo drasticamente il guadagno contabile a 15 miliardi, una cifra che rappresenta solo un terzo rispetto ai valori celebrati nel mese di luglio.

Sugli altri titoli coinvolti nell'esperimento di intervento statale la situazione non è migliorata. Secondo i dati riportati dal Globe and Mail, le azioni di Usa Rare Earth, D-Wave Quantum e GlobalFoundries hanno registrato perdite comprese tra il 50% e il 75% rispetto ai valori registrati il giorno precedente l'annuncio dell'ingresso pubblico dello Stato. Questi crolli hanno posto seri dubbi sull'efficacia del modello di investimento, suggerendo che il supporto governativo non ha garantito stabilità ai valori di mercato delle aziende coinvolte, vanificando parzialmente i benefici fiscali e politici promessi.

L'indizio principale che l'esperimento di un governo che decide in quali titoli investire con i soldi dei contribuenti non stia andando come previsto si manifesta nelle dinamiche di prezzo delle azioni. Il meccanismo che aveva inizialmente gonfiato i guadagni percepiti nel mese di luglio funziona su un'aspettativa di protezione politica che si esaurisce rapidamente. Quando lo Stato annuncia il suo ingresso in un'azienda, il mercato interpreta la mossa come una promessa di sostegno e il titolo sale, spesso in anticipo rispetto alle dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, questo effetto positivo è temporaneo e non sostiene la valutazione a lungo termine delle società.

Analisi dei Conflitti d'Interesse

La storia del calcolo quantistico illustra chiaramente questo fenomeno di euforia iniziale seguita da correzione. Nel mese di maggio, all'annuncio delle partecipazioni nel settore, le azioni di D-Wave, Rigetti e Infleqtion erano salite tra il 25% e il 33% in un solo giorno. Tuttavia, a fine ottobre, secondo i dati FactSet pubblicati dal Wall Street Journal, queste stesse società quotavano tra il 20% e il 35% sotto i livelli registrati all'inizio del mese di maggio. Questa inversione di tendenza conferma la volatilità intrinseca degli investimenti guidati da annunci politici piuttosto che da fondamentali aziendali solidi.

La controversia più grave riguarda i beneficiari reali di queste operazioni. Gli unici a trarre vantaggio diretto dallo schema sembrano essere gli investitori privati che si trovano già nel capitale aziendale prima che lo Stato entri nell'azionariato. In alcuni casi, questa cerchia ristretta di investitori coincide con figure vicine al presidente Donald Trump. Vulcan Elements, una start-up che produce magneti per l'industria della difesa, ha ottenuto dal Pentagono un prestito da 620 milioni di dollari e un investimento del dipartimento del Commercio di 50 milioni.

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La questione diventa sensibile quando si scopre che tre mesi prima del prestito, nel capitale di Vulcan Elements era entrato 1789 Capital, il fondo di investimento di cui Donald Trump Jr. è socio. Il fondo ha negato qualsiasi ruolo nell'operazione governativa, ma questa circostanza ha già portato i democratici, operativamente in maggioranza alla Camera dei Rappresentanti a partire da gennaio, ad annunciare indagini formali. La presenza di parenti stretti del presidente tra gli investitori privati solleva seri interrogativi sulla trasparenza e sull'equità dell'allocazione delle risorse pubbliche verso progetti aziendali specifici.

Conseguenze Fiscali e Futuro Strategico

Lo stesso presidente, dopo l'ingresso dello Stato in Intel, ha acquistato obbligazioni dell'azienda, come risulta dalle dichiarazioni presentate all'ufficio federale per l'etica. Questo comportamento personale è diventato un punto cruciale nelle critiche mosse dall'opposizione politica. Mentre i funzionari del governo godono di opportunità di investimento private, a pagare il conto finale sono tutti i contribuenti statunitensi. La quota detenuta da Intel, che rimane la più grande del portafoglio, è stata pagata utilizzando 8,9 miliardi di sovvenzioni del Chips Act e del programma Secure Enclave convertite in azioni.

Questo significa che i soldi pubblici sono stati utilizzati direttamente per finanziare le partecipazioni statali. Anche le partecipazioni nei minerali critici sono state finanziate dal Pentagono e dal dipartimento del Commercio, con guadagni e perdite intestati direttamente al Tesoro degli Stati Uniti, ovvero ai cittadini. Per ora è impossibile stimare con esattezza quanto del portafoglio sia stato davvero erogato in capitali rispetto a quanto valga oggi nel suo insieme, data la volatilità dei mercati.

Tuttavia, secondo i calcoli finanziari pubblicati da Forbes, il bilancio complessivo resta in attivo solo grazie alla performance di Intel. Il guadagno su questa singola partecipazione supera da solo la somma delle perdite registrate su tutte le altre partecipazioni quotate presenti nel portafoglio governativo. Questa dipendenza da un singolo asset mette a rischio la sostenibilità dell'intera strategia economica, suggerendo che il modello di stato azionista potrebbe non essere robusto quanto dichiarato inizialmente dall'amministrazione Trump.