Trump e il veto dopo la sconfitta alle elezioni di medio termine

Dopo la sconfitta alle elezioni di medio termine, Donald Trump annuncia il ruolo di veto contro il Congresso passato ai democratici.

Il presidente americano Donald Trump ha reagito alla sconfitta alle elezioni di medio termine pubblicando su Truth Social la foto di un cappellino rosso con la scritta 'veto'. La reazione, arrivata nel giro di pochi minuti, mostra il passaggio dal tentativo di resistere all'onda blu alla riorganizzazione della strategia politica dopo il voto.

Prima Trump aveva evocato 'enormi poteri' per fronteggiare la vittoria dei democratici, che ora controllano Camera e Senato. Successivamente ha accettato il risultato assicurando che 'collaboreremo'. Come promesso nei giorni scorsi, il presidente si prepara però a diventare 'Mr. Veto' per imporre la propria agenda su quella del Congresso.

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Il veto presidenziale come strumento di Trump contro il Congresso

Il veto presidenziale è lo strumento al centro della strategia annunciata da Donald Trump. Consente al presidente di bloccare provvedimenti approvati dal Congresso, e con la maggioranza passata ai democratici alla Camera e al Senato questo potere diventa il principale mezzo per condizionare l'attività parlamentare.

Il messaggio affidato al cappellino rosso riassume questa linea in modo immediato. La scelta di un simbolo visivo, diffuso sul social network Truth Social, mostra come la comunicazione del presidente punti a trasformare il conflitto istituzionale in un'immagine riconoscibile per i suoi sostenitori.

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Il voto di medio termine e la posizione dei democratici

Le elezioni di medio termine hanno consegnato il controllo di Camera e Senato al Partito Democratico, un risultato che il testo di riferimento definisce come onda blu. Trump ha perso il confronto elettorale, ma conserva il potere di veto e può usarlo per influenzare le decisioni del Congresso.

Il caso del Texas offre un ulteriore spunto. La sera dei miracoli di James Talarico è stata presentata come un segnale di forza per il Partito Democratico in uno Stato che non eleggeva democratici da tempo. Il riferimento al fatto che, l'ultima volta che il Texas era democratico, Talarico non era neanche nato sottolinea quanto il risultato sia stato percepito come storico.

Il parere del politologo di Georgetown sulla politica estera

Un politologo della Georgetown University, intervistato sul tema, ritiene che il Congresso potrà arginare il presidente sul fronte interno, ma non in politica estera. Questa distinzione indica che il controllo parlamentare avrà efficacia diversa a seconda dell'ambito in cui Trump agisce.

Lo stesso esperto sostiene che il midterm consegna tre messaggi all'Unione europea e al resto del mondo. Il primo è che la democrazia americana funziona ancora. Il secondo è che Trump non durerà per sempre. Il terzo è che l'America di prima non tornerà.