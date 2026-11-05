Trump e Iran: dopo le elezioni il caos nell'amministrazione americana

Le elezioni di metà mandato acuiscono le divisioni su Iran tra Vance, neoconservatori e Hegseth. Trump sotto pressione per una nuova strategia.

La pesante sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di metà mandato ha aperto un capitolo di profonda incertezza geopolitica riguardo al conflitto in corso con l' Iran. Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, sottolinea come il presidente americano non abbia attualmente una linea chiara da seguire, definendolo un soggetto che non sa come agire. Il risultato elettorale ha trasformato qualsiasi futura iniziativa militare in un'operazione estremamente rischiosa dal punto di vista politico e strategico.

La Casa Bianca si trova a dover gestire un crescente malcontento popolare dovuto alla guerra contro Teheran, mentre all'interno dell'amministrazione si sono ormai delineate tre fazioni contrapposte. La possibilità di lanciare un nuovo attacco diretto contro la capitale iraniana rimane tecnicamente sul tavolo, ma la pressione interna rende tale opzione sempre meno sostenibile. La frattura politica sta diventando insanabile in un momento di debolezza elettorale per il leader repubblicano.

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Tre fazioni divise sulla gestione militare

La prima posizione è rappresentata dal vicepresidente J.D. Vance, figura di spicco dell'area MAGA che critica apertamente l'attuale operazione militare. Vance sostiene con fermezza la necessità di raggiungere rapidamente un accordo negoziale per uscire dal conflitto, evitando di compromettere ulteriormente la credibilità degli Stati Uniti a livello globale. La sua strategia mira a distinguersi dai neoconservatori e dall'establishment tradizionale.

La seconda posizione è quella dei neoconservatori, tra cui spiccano Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il direttore della CIA John Ratcliffe. Questi attori sono favorevoli a mantenere una forte pressione economica sull'Iran, sperando che l'aggravarsi della crisi finanziaria provochi un cambiamento di regime dall'interno. La loro posizione è apparsa più pragmatica solo negli ultimi giorni, a seguito delle deludenti performance elettorali.

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Infine, il segretario alla Difesa Pete Hegseth continua a sostenere con insistenza la necessità di condurre un attacco militare più massiccio e risolutivo. Tuttavia, Hegseth è consapevole di essere il principale candidato a pagare politicamente il fallimento dell'operazione, rendendolo il primo nome che potrebbe lasciare l'amministrazione. Le responsabilità del fallimento strategico, però, non si limitano a lui, toccando anche i neoconservatori che avevano inizialmente sostenuto l'intervento.

Impatto sulle alleanze con Israele e Iran

Le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente J.D. Vance, che ha attribuito la sconfitta elettorale alla gestione della guerra contro l'Iran, sono state molto forti e rappresentano un segnale di rottura. Vance ha preso apertamente le distanze dalla versione dei fatti sostenuta dal presidente, indicando chiaramente la propria ambizione di candidarsi alla presidenza. Ha anche chiesto di rivedere i rapporti con Israele, un alleato fondamentale ma ora sotto esame.

Il voto americano ha modificato profondamente le relazioni tra gli Stati Uniti e Israele negli ultimi tre anni, generando una crescente sfiducia a Washington verso gli obiettivi e i metodi utilizzati da Tel Aviv. Le critiche sulla gestione dei territori occupati coinvolgono non solo l'area MAGA, ma anche settori sempre più ampi della politica americana, inclusi i democratici. Il prossimo governo israeliano dovrà affrontare un scenario diplomatico sensibilmente diverso.

A livello interno, Benjamin Netanyahu risulta molto indebolito politicamente, soprattutto dopo il risultato dei midterm americani. Si vocifera che Gadi Eisenkot possa tentare di formare un governo di minoranza con un sostegno esterno, creando un vuoto di potere. Nonostante ciò, Netanyahu conserva i poteri per autorizzare eventuali operazioni militari, rendendo concreta l'ipotesi che possa cercare una nuova guerra contro l'Iran per recuperare consenso.

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Rischio impeachment e nuove strategie

Il risultato delle elezioni non modifica i poteri costituzionali del presidente, che potrebbe ancora convincersi che un nuovo attacco sia l'unica via per ottenere un successo militare. Tuttavia, questa sarebbe una decisione molto più difficile da sostenere politicamente. Il Congresso potrebbe cercare di ostacolarla attivamente, e un'operazione senza risultati concreti aggraverebbe ulteriormente la posizione di Trump.

Una mossa avventata potrebbe persino aprire la strada a una procedura di impeachment contro il presidente americano. In questa fase di stallo, sembra che Trump stia prendendo tempo, non sapendo quale strada intraprendere per sbloccare la situazione. La resa dei conti politica tra l'area MAGA e i neoconservatori è ormai diventata ineludibile, lasciando il paese in uno stato di tensione internazionale senza una direzione chiara.