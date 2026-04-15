Trump e Iran: verso un nuovo vertice, l'Europa si prepara a intervenire nello Stretto di Hormuz

Stati Uniti e Iran si avvicinano a un nuovo round di negoziati, con l'Europa che elabora un piano per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La situazione è tesa, con implicazioni per i mercati petroliferi e le dinamiche geopolitiche.

Donald Trump e gli Stati Uniti si muovono verso un secondo round di negoziati con l' Iran , mentre l' Europa si prepara a intervenire per risolvere la crisi nello Stretto di Hormuz. L'agenda dei colloqui è delineata da Trump stesso, che apre alla possibilità di un nuovo vertice Usa- Iran , potenzialmente in Pakistan. Il presidente americano, in un'intervista al New York Post, ha indicato Islamabad come sede probabile dell'incontro, lodando il lavoro del feldmaresciallo pakistano Asim Munir. Nonostante l'apertura a possibili alternative, la Casa Bianca sembra favorire l'opzione pakistana, con i negoziati che potrebbero svolgersi a breve, considerando la scadenza della tregua fissata per il 21 aprile. L'agenzia Associated Press riporta indiscrezioni secondo cui i colloqui potrebbero iniziare già domani. Diplomatici pakistani confermano l'interesse di Islamabad a ospitare i colloqui, sottolineando il coinvolgimento di Cina, Egitto, Arabia Saudita e Turchia nel facilitare le comunicazioni tra Teheran e Washington. La prospettiva di un nuovo vertice ha già un impatto sui mercati petroliferi, con il West Texas Intermediate (Wti) e il Brent che registrano cali significativi. La situazione rimane tesa e le aspettative sono alte, in attesa di sviluppi che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici e i prezzi dell'energia.

Contemporaneamente, l'Europa sta elaborando un piano per intervenire nella crisi dello Stretto di Hormuz, paralizzato da Teheran e soggetto al blocco navale statunitense. Il Vecchio Continente, guidato da Regno Unito e Francia, intende creare una coalizione internazionale per ripristinare la sicurezza della navigazione, escludendo il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. L'iniziativa prevede una missione difensiva che includerebbe operazioni di sminamento e il dispiegamento di navi militari per garantire il passaggio delle imbarcazioni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha specificato che la missione non coinvolgerebbe le 'parti belligeranti', ovvero Stati Uniti, Israele e Iran. L'obiettivo primario è ripristinare il traffico commerciale nello stretto, cruciale per il commercio mondiale del petrolio. Anche la Germania potrebbe partecipare, nonostante la sua riluttanza storica a operazioni militari all'estero, grazie alle sue competenze nello sminamento. Tuttavia, emergono divergenze tra gli alleati europei: la Francia ritiene che l'esclusione degli Stati Uniti renda la missione più accettabile per l'Iran, mentre il Regno Unito teme ripercussioni nei rapporti con Washington. Il piano prevede tre fasi: evacuazione delle navi bloccate, bonifica delle mine e pattugliamento con scorte militari. L'Europa sembra quindi voler assumere un ruolo attivo nella gestione della crisi, in un contesto di tensioni crescenti tra le potenze globali.

In vista dei colloqui, potrebbero esserci segnali distensivi da parte dell'Iran, come una possibile sospensione temporanea dei traffici attraverso lo Stretto di Hormuz, per evitare di aggravare il blocco navale statunitense. Questa mossa riflette la volontà di evitare un'escalation in una fase diplomatica delicata. Un alto funzionario americano, in un'intervista a Fox News, ha dichiarato che i due paesi hanno 'tutti gli ingredienti necessari per un accordo', anche se la situazione è complessa e richiede ulteriori passi. Il nodo cruciale rimane il programma nucleare iraniano, con gli Stati Uniti che richiedono garanzie sulla sospensione delle attività di arricchimento dell'uranio. L'Iran, nei precedenti negoziati, ha proposto una sospensione quinquennale, mentre gli Stati Uniti ne chiedono una ventennale. La distanza tra le posizioni è significativa, ma le discussioni sono in corso, e un compromesso non è escluso. La situazione è fluida e l'esito dei negoziati avrà importanti ripercussioni sulla stabilità regionale e sui mercati energetici.





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