Trump e le Isole Chagos: tra mire strategiche e tensioni con il Regno Unito

La possibile acquisizione delle Isole Chagos da parte degli Stati Uniti under Trump minaccia l'accordo tra Regno Unito e Mauritius, sollevando questioni strategiche e di diritto internazionale.

L'interesse di Donald Trump per le Isole Chagos , arcipelago nell'Oceano Indiano rivendicato da Mauritius , rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito .

La notizia, rivelata dal quotidiano britannico The Guardian, indica che la Casa Bianca starebbe valutando l'acquisto diretto delle isole, aggirando gli accordi in corso tra Londra e Port Louis. La motivazione principale sarebbe il controllo della base militare di Diego Garcia, strategica per le operazioni statunitensi nella regione, soprattutto dopo l'inizio delle tensioni con l'Iran.

Il primo ministro britannico Keir Starmer aveva inizialmente dubitato sull'autorizzare l'uso della base per attacchi contro Teheran, suscitando l'ira di Trump, che ora minaccia di bypassare il governo UK. Le isole, scoperte dai portoghesi e poi colonizzate dai francesi, furono trasferite al controllo britannico nel 1814 e incorporate nella colonia di Mauritius nel 1903.

Dopo l'indipendenza di Mauritius nel 1968, il Regno Unito mantenne la sovranità sulle Chagos e nel 1966 concesse agli Stati Uniti l'uso di Diego Garcia per 50 anni, espellendo tra il 1968 e il 1973 circa 2000 abitanti nativi. La Corte Internazionale di Giustizia nel 2019 ha chiesto la fine dell'amministrazione britannica, mentre l'ONU nel 2019 ha approvato una risoluzione non vincolante che spinge per la restituzione.

Nel 2023 Human Rights Watch ha accusato UK e USA di crimini contro l'umanità per lo sfollamento. Nel maggio 2025, UK e Mauritius avevano raggiunto un accordo prevedendo la cessione delle isole e un affitto di Diego Garcia per 99 anni a condizioni molto vantaggiose per Londra (circa 35 miliardi di sterline). Ma l'accordo deve ottenere il via libera USA.

Le critiche pubbliche di Trump definendo l'accordo "una grande sciocchezza" e un atto di debolezza, unite alla decisa opposizione interna al trasferimento di sovranità, rischiano di bloccare tutto. La vicenda evidenzia come le strategie geopolitiche di Trump, spesso improntate a un nazionalismo estremo e al rifiuto di "affitti" militari, possano mettere in ombra i complessi negoziati internazionali e i diritti storici di popoli interi.

Il futuro delle Chagos si intreccia così con le ambizioni di Trump di espandere l'influenza americana, le necessità difensive britanniche e le rivendicazioni di un piccolo stato africano





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