Trump e Netanyahu: frattura su Gaza e Iran

Donald Trump spinge per il piano di pace a Gaza mentre la relazione con Benjamin Netanyahu si incrina per le divergenze su Iran e risultati elettorali israeliani.

Donald Trump ha interrotto la sua attesa per Benjamin Netanyahu, chiedendo la ripresa immediata del piano di pace per Gaza. Il presidente americano ha espresso questa richiesta direttamente al premier uscente durante una telefonata avvenuta giovedì scorso. Questa mossa segnala un cambiamento sostanziale nella politica estera statunitense nei confronti di Israele. La pressione di Washington mira a sbloccare una situazione ferma da diversi mesi a causa delle resistenze del governo israeliano. La frattura tra i due alleati sembra ormai strutturale e non più facilmente risolvibile.

Dettagli sul piano di pace e meccanismi

Il piano di pace per Gaza prevede diverse fasi cruciali per la stabilizzazione della Striscia. Dopo la cessazione del fuoco e il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani, la seconda fase richiede lo smantellamento delle armi di Hamas. Le truppe israeliane dovrebbero ritirarsi e passare il controllo a un'amministrazione palestinese tecnocratica. Questa nuova entità governativa sarebbe sostenuta da una forza internazionale appositamente costituita. A luglio il Board of Peace aveva raggiunto un'intesa con Hamas, disponibile a rinunciare alle armi leggere dopo il ritiro israeliano. Netanyahu ha rifiutato questa sequenza, esigendo il disarmo prima di qualsiasi movimento delle truppe. Questa divergenza tattica ha bloccato l'avanzamento del processo di pace negli ultimi mesi.

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Posizioni degli stakeholder e ruoli politici

La situazione politica interna a Israele è mutata radicalmente dopo le elezioni del 27 ottobre. Il presidente Isaac Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot, principale rivale di Netanyahu, l'incarico di formare un nuovo governo. Questa mossa riflette il desiderio di cambiare rotta rispetto alla gestione precedente del conflitto. Alla telefonata tra Trump e Netanyahu hanno partecipato figure chiave come il segretario di Stato Marco Rubio. Hanno partecipato anche gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner al dialogo. Tony Blair si è recato a Gerusalemme per incontrare sia Netanyahu che Eisenkot. Blair ha sollecitato i leader israeliani a dare una concreta possibilità al piano americano di pace. L'obiettivo è creare un fronte unito per superare gli ostacoli tecnici e politici attuali.

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Impatto reale e prospettive future immediate

Le conseguenze economiche e strategiche di questo stallo sono significative per la regione. La ricostruzione di Gaza è rimasta completamente bloccata a causa della mancata attuazione del piano. Washington aveva presentato a settembre un programma iniziale da 2,45 miliardi di dollari. Questo finanziamento coprirebbe 66 progetti da realizzare entro sei mesi. Un funzionario americano ha dichiarato ad Axios che l'attuazione sarà difficile ma necessaria per Israele. Il limite principale è la mancanza di collaborazione attiva del governo di Netanyahu. L'amministrazione americana si sente vincolata da una mano legata dietro la schiena. Questo limita la capacità di Washington di implementare efficacemente le sue strategie di stabilizzazione.

La questione iraniana e le divergenze strategiche

Oltre a Gaza, la relazione tra Trump e Netanyahu è tesa per la questione iraniana. Trump ha riconosciuto in un'intervista a "60 Minutes" della Cbs che la guerra in Iran ha danneggiato i repubblicani. Ha definito molto improbabile una ripresa degli attacchi su larga scala se ci sono progressi diplomatici. Marco Rubio ha denunciato le richieste inaccettabili avanzate da Teheran durante i negoziati. Netanyahu continua a considerare necessaria la pressione militare per garantire la sicurezza israeliana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sfruttato queste divergenze pubblicamente. Araghchi ha dichiarato che gli americani sono stanchi delle manovre israeliane che trascinano gli Usa in guerre infinite. Il messaggio per Netanyahu è chiaro: il sostegno americano non è più incondizionato e richiede risultati tangibili.