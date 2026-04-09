Trump e Netanyahu: Tensioni dietro il cessate il fuoco, la visione di Netanyahu e i rischi per la pace

L'annuncio di un temporaneo cessate il fuoco tra Trump e l'Iran avrebbe scatenato tensioni tra Trump e Netanyahu. L'articolo analizza le possibili conseguenze sulla strategia politica e militare di Netanyahu, la sua visione del mondo basata sulla forza e i rischi che questa comporta per la pace nel Medio Oriente.

Donald Trump avrebbe avuto una conversazione con Benjamin Netanyahu poco prima di annunciare un temporaneo cessate il fuoco con l' Iran . Questa mossa, sebbene usuale tra alleati in momenti di tensione, potrebbe aver causato un certo disappunto a Netanyahu.

Il motivo principale risiede nelle implicazioni che una tregua, e soprattutto un ipotetico accordo di pace con Teheran (considerato improbabile), avrebbero sulla sua strategia politica e militare, oltre che sulla preparazione della sua campagna elettorale. Un tale scenario rappresenterebbe quasi un disastro per i piani del leader del Likud. L'opinione pubblica, qualora dovesse interpretare il conflitto come un fallimento, porterebbe sia Trump che Netanyahu a cercare un capro espiatorio. Trump potrebbe accusare il suo alleato di averlo trascinato in una guerra non voluta, oppure incolpare la mancata partecipazione della NATO. Netanyahu, dal canto suo, avrebbe la possibilità di negare le proprie responsabilità dirette, puntando il dito contro l'esercito, il Mossad e i giudici, come suo solito. Amos Harel, in un articolo su Haaretz, sottolinea come Netanyahu stia già preparando il terreno per quello che potrebbe accadere dopo, nel caso in cui la guerra non dovesse portare a risultati concreti.\La narrazione di Netanyahu, caratterizzata da una visione bellicosa e conservatrice, segue uno schema ben definito, basato su parallelismi storici e una forte componente teatrale. Ha alternato l'immagine di Churchill a quella di Gengis Khan, un riferimento simbolico all'uso spietato della forza e della violenza. Meron Rapoport, su +972 magazine, descrive Gengis Khan come l'incarnazione della forza bruta, che distrugge città e massacra i loro abitanti, sottolineando come Netanyahu sembri ispirarsi a questa visione del mondo. Netanyahu, infatti, ha apertamente espresso la sua convinzione che i deboli soccombano, mentre i forti sopravvivono. Questa visione si traduce in una politica estera che privilegia la forza militare e l'autosufficienza, soprattutto in un contesto di crescente isolamento internazionale. Questa inclinazione non è isolata. La maggioranza dell'opinione pubblica ebraico-israeliana sembra condividere l'idea che la guerra sia il destino del paese, una percezione che Netanyahu ha contribuito a rafforzare, escludendo da tempo la possibilità di negoziati diplomatici con i palestinesi. Dopo gli eventi del 7 ottobre 2023, la sua visione si è ulteriormente radicalizzata, considerano la forza come l'unica lingua con cui Israele possa dialogare con i paesi del Medio Oriente, estendendo questa visione a Gaza, Libano, Yemen, Iran e persino al Qatar. Prima di considerare un attacco all'Iran, aveva già individuato la Turchia e un emergente asse sunnita come prossimi avversari. Secondo Rapoport, questo è il significato della traduzione del concetto spartano in politica.\La linea politica di Netanyahu, basata sulla forza militare e sull'annientamento totale, è una strategia che rischia di compromettere qualsiasi possibilità di pace nella regione. La sua visione, che privilegia la guerra eterna e l'uso spietato della forza, rappresenta un ostacolo insormontabile per il progresso e la stabilità nel Medio Oriente. L'ossessione per la sicurezza e la supremazia militare, unita alla costante ricerca di nemici, impedisce qualsiasi tentativo di dialogo e di risoluzione pacifica dei conflitti. L'atteggiamento di Netanyahu, che si riflette nella sua retorica e nelle sue azioni, contribuisce a perpetuare un ciclo di violenza e di instabilità, impedendo la costruzione di un futuro più pacifico e prospero per tutti





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